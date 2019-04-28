Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

«Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье.
Миллер также напомнил, что газопровод «Сила Сибири» запускается уже 1 декабря.
По итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.