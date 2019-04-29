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02:59 (мск), источник: Газета.Ру

Почему эксперты не верят в резкий рост ВВП США

Эксперты не верят в светлое будущее Америки. Статистика за первый квартал этого года о росте ВВП США на 3,2% никого не убеждает. Это предварительные данные и они будут пересмотрены, считают эксперты. Несмотря на громкие обещания Дональда Трампа, в США возможно начало рецессии.

Источник: Reuters

Экономика США по итогам первого квартала 2019 года выросла, по предварительным данным, на 3,2%. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. По данным опроса агентства Bloomberg, аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2,3%. Во впечатляющий рост ВВП США экспертам верится с трудом.

Поводов для пересмотра прогнозов международных организаций на данный момент недостаточно, поскольку значительное ускорение было обусловлено ростом запасов товаров и сокращением дефицита торгового баланса, то есть увеличением чистого экспорта.
Александра Овчинникова
младший аналитик «Фридом Финанс»

При этом такие важные компоненты ВВП, как потребительский спрос, инвестиции и прочие, показали значительно более слабую динамику, отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер».

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Так, потребительская активность в первом квартале этого года выросла всего на 1,2% против роста на 2,5% в четвертом квартале прошлого года, спрос на товары длительного пользования и вовсе рухнул на 5,3% против роста на 3,6%.

Не впечатляет и рост частных инвестиций: он составил всего 1,5% против 3,1% роста в последнем квартале 2018 года.

По словам Нарека Авакяна, в целом многое будет зависеть от итогов по росту экономики во 2−3 кварталах, поскольку начало года не слишком репрезентативное для оценки общей экономической ситуации.

«Отчасти это чисто статистические фокусы. Например, первая оценка ВВП США за четвертый квартал 2018 давала рост показателя на 2,6% год к году, а вторая оценка через месяц уже только 2,2% и нынешние 3,2% от Бюро экономического анализа США — это только первая предварительная оценка первого квартала и она может корректироваться в дальнейшем вплоть до июня», — поясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик Tele Trade.

В целом же эксперты смотрят весьма пессимистично на будущее американской экономики.

В апрельском прогнозе МВФ отмечалось, что рост ВВП Соединенных Штатов сократится до 2,3% в 2019 году и продолжит снижение в 2020 году до 1,9%.

«Сладкая пилюля»

Между тем президент США Дональд Трамп обещал, что его экономическая политика, заключающаяся, в частности, в снижении налогов и ослаблении регулирования, приведет к росту экономики на 3% и более в 2018 году и в следующие шесть лет.

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Однако в прошлом году американская экономика не смогла достичь обещанного показателя и выросла всего на 2,9%.

Очевидным замедление роста американской экономики стало в последнем квартале прошлого года. Тогда США показали рост 2,2% против первоначальной оценки в 2,6%.

Экономисты говорят, что в 2018 году экономику США в основном поддерживали фискальные стимулы, однако в 2019 году снижение Трампом налогов уже не сможет разогреть экономику.

Напомним, в декабре 2017 года президент США подписал закон о налоговой реформе. Он предполагал облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий.

Наряду со значительным увеличением государственных расходов, налоговые льготы были «сладкой пилюлей» — насыщенной, но недолговечной, заявил Quartz экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шефердсон.

В Федеральной резервной системе (ФРС) в целом настроены еще пессимистичнее, чем в МВФ. Прогноз на этот год по росту экономики— всего 2,1%, на следующий — 1,9%.
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Основные причины опасений за рост американской экономики — это замедление глобального роста, а также торговые конфликты, в частности, между США и Китаем, — заявил недавно CBS глава исследовательской комиссии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) Грегори Дако.

Торговые войны США принесли экономике США пока больше вреда, чем пользы. С момента «перестрелки» пошлинами с Китаем, а также Мексикой, Канадой и ЕС американский экспорт падает по нескольким категориям, тогда как торговый дефицит растет. Согласно официальной статистике, дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд, из них более $400 млрд — торговый дефицит с Китаем. А именно сокращение дефицита было одним из главных обещаний Трампа.

В итоге американская экономика на торговых войнах потеряла почти $8 млрд или 0,04% ВВП, подсчитало ранее Национальное бюро экономических исследований (NBER).

Экономисты предупреждают, что торговый дефицит останется высоким, независимо от того, заключат ли Соединенные Штаты и Китай в ближайшее время торговую сделку. Переговоры между Вашингтоном и Китаем по урегулированию ожесточенной торговой войны затягиваются.

При этом США втянуты в торговый конфликт и с Европейским союзом. Ранее стало известно, что США изучают возможность введения новых пошлин на товары европейского производства, включая гражданскую авиацию, вина и сыры. Ужесточение торговой политики США связывают с субсидированием ЕС компании Airbus.

ФРС — причина бед Америки

Впрочем, по мнению Трампа, вовсе не торговые войны — причина турбулентности в американской экономике, а ФРС и его глава Джером Пауэлл. Президент США обвиняет Пауэлла в сдерживании роста экономики и фондового рынка.

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Федрезерв не раз вызывал гнев Трампа, поднимая процентные ставки в момент ускорения экономики и снижения безработицы.

«Откровенно говоря, наши показатели были бы сейчас выше 4% вместо 3,1% (оценка роста ВВП в 2018 году от Белого дома — “Газета.Ru”), если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями», — говорил американский президент.

При этом от критики Трампа Пауэлла не спасало даже высказывания экономистов, что более высокие процентные ставки — это способ борьбы с инфляцией и предотвращения перегрева экономики.

Впрочем, в последнее время ФРС внял советам Трампа.

После повышения ставок в течение пяти кварталов подряд ФРС резко изменила курс в этом году и заявила, что не предвидит дополнительного повышения в 2019 году с учетом замедления темпов роста американской экономики.

На последнем заседании ФРС, которое состоялось в марте, американский регулятор сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 2,25−2,5% годовых.
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Однако часть экспертов считают, что это вряд ли поможет и в целом перед США нависла угроза рецессии.

В марте доходность 10-летних казначейских бумаг США упала ниже доходности трехмесячных казначейских векселей. Это называется перевернутая кривая доходности — именно она является признаком рецессии, вероятность которой составляет 25−30%, писал Forbes со ссылкой на исследование экономистов Фредерика Мишкина и Артуро Эстрелла.

Лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Шиллер также считает, что состояние экономики США, жилищного и фондового рынков в сочетании с сохраняющимися низкими процентными ставками может знаменовать рецессию. Особенно вероятно такое развитие событий в ближайшие 18 месяцев, говорил он CNBC.

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