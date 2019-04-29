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11:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФТС выжимает соки

На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлины.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Федеральной таможенной службе (ФТС) предлагают повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. В их числе — молочная сыворотка, масла и концентрат апельсинового сока, ставки на ввоз которых могут вырасти на 3−10 процентных пунктов. Производители соков уже предупреждают, что мера грозит повышением цен на их продукцию до 13%, снижением спроса и может подорвать стабильную работу всей отрасли.

Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз в апреле. Как отмечается в документе (копия есть у «Ъ»), по итогам анализа недостоверного указания таможенных кодов в ФТС выявили товары, имеющие схожие характеристики, но с разными ставками пошлин.

Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, концентрированный апельсиновый сок.
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Так, для товара «пальмовое масло сырое» установлена нулевая ставка пошлины, а на такой же продукт с указанием тары объемом до 20 тонн — 3%. Концентрированный апельсиновый сок также облагается нулевой ставкой на ввоз, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» действует пошлина в 10%.

«Для недопущения ухода недобросовестных участников ВЭД от уплаты таможенных платежей в полном объеме» ФТС предлагает сравнять ставки, в частности повысив более низкие. В зависимости от вида сырья повышение может быть на уровне 3−10 процентных пунктов. В ФТС подтвердили «Ъ» отправку документа. По словам собеседника «Ъ» в крупной продуктовой компании, фактически ФТС предлагает сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с продуктами, уже готовыми к употреблению. «Если ввозится сок с добавлением сахара, он предназначен либо уже для конечной продажи, либо только для розлива в более мелкую упаковку. Масла в таре до 20 тонн также импортируются для перепродажи либо для нужд HoReCa, но некрупными производителями», — поясняет он.

Как следует из данных ФТС, в 2018 году в Россию было ввезено более 1 млн тонн продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины, стоимостью свыше $780 млн.

Инициатива в первую очередь «грозит катастрофой» российским производителям соков, полагает источник «Ъ» в отрасли.

Президент Российского союза производителей соков (РСПС; объединяет PepsiCo, Coca-Cola, «Сады Придонья») Максим Новиков поясняет, что промышленная переработка апельсинов на территории РФ нерентабельна, поэтому все производители используют в качестве сырья концентрированный или замороженный сок. Ежегодно в страну завозится около 30−35 тыс. тонн такого концентрата из стран ЕС, который используется для выпуска примерно 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме главы РСПС в Минсельхоз (копия есть у «Ъ»). В союзе оценивают весь объем производства соков в 2018 году в 241,1 млн дал.

Установление ввозной таможенной пошлины повлечет увеличение розничной цены на соки на 11−13%, что грозит падением спроса на 20−22%, снижением производства, закрытием предприятий и падением конкурентоспособности отечественной продукции, предупреждает господин Новиков.

Инициатива также может привести к исчезновению ряда вкусов, в состав которых входит апельсиновый сырьевой компонент, добавляют в РСПС. Как отмечает Максим Новиков, даже кратковременное введение подобных мер может подорвать стабильную работу всей отрасли.

Повышение пошлин беспокоит и производителей кондитерских изделий.
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Как отмечает исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (включает Mars, Nestle, «Объединенных кондитеров» и др.) Вячеслав Лашманкин, инициатива не только спровоцирует рост цен на сладости внутри страны, но и создаст производителям препятствия для развития на мировом рынке. Чтобы успешно конкурировать на глобальном уровне, необходимо иметь ингредиенты, сопоставимые по цене и качеству с сырьем, которое используют конкуренты, особенно это касается компонентов, которые в России не производятся, говорит он.

В Минсельхозе сообщили «Ъ», что пока обсуждают предлагаемые меры по изменению пошлин на импорт продукции АПК с отраслевыми союзами. Решение, заверили в министерстве, будет приниматься в том числе с учетом необходимости сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также интересов производителей и потребителей.

Анатолий Костырев

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