Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
16 самых распространенных аллергенов
Россияне будут по-новому рассчитываться за электричество
Квартиру в Петербурге сдают за полмиллиона. Как она выглядит?
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
Саша Савельева рассказала, как восстанавливается после родов
В Нижегородской области педагогу начислили надбавку в один рубль
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
В Петербурге взорвалась мина - подробности
Нагиев высказался о скандале с победителем Голоса
«Я хотела быть хорошей хозяйкой»: как я стала готовить ради мужа
Ремень-навигатор: есть ли место умной одежде в модной индустрии
В России создали самолёт, способный летать на огромные расстояния
Абсурд: в США о новом указе Путина - подробности
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
04:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран по тратам на оборону. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента.

Читайте также
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

В ноябре 2018 года армию России назвали сильнейшей в Европе. По оценке Business Insider, при оборонном бюджете в 47 миллиардов долларов российские войска насчитывают более 3,5 миллиона военных, а на вооружении состоят более 20 тысяч танков, почти 4 тысячи самолетов и более 350 кораблей.

В 2017 году сообщалось, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018−2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

 Названа самая красивая женщина планеты. Фото
Путин о президенте Украины: это полный провал
СМИ: Лондон планирует ввести новые ограничения против РФ и Китая
На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего
Boeing 767 c загоревшимся двигателем сел в аэропорту в ЮАР
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
Почему эксперты не верят в резкий рост ВВП США
«Краснодар» обошел ЦСКА в таблице чемпионата России по футболу
Спорт
ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России «Краснодар» проиграл по владению, угловым, ударам и моментам, а ЦСКА — по голам
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой От пиратки до подружки наркобарона — в честь юбилея вспоминаем запоминающиеся роли одной из самых обворожительных актрис современности
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Дети
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху 28 апреля православные по всему миру отмечают Светлое Христово Воскресение. Не стали исключением и многие российские знаменитости
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь