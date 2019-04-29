В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

По словам источников издания, ограничения потребовал установить российский Центробанк.
Таким образом регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, пояснил один из собеседников издания. По данным ЦБ, Киргизия занимает второе место по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем (первым стал Узбекистан). Китай — на четвертом месте, Казахстан — седьмой, Вьетнам — на 12-й строчке.
Представители платежных систем Contact и «Золотая корона» подтвердили «Ведомостям» корректировку лимитов на переводы без открытия счета в указанные страны. Причин изменения правил в компаниях не назвали. На сайте Western Union говорится, что с 16 апреля в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам нельзя переводить более 100 тыс. руб. в месяц.
В ЦБ пока никак не прокомментировали информацию.
Ранее регулятор предупредил, что на крупных рынках расцветает «серый» импорт, а деньги миллиардами утекают за рубеж. По версии ЦБ, деньги действительно утекают за границу через переводы физических лиц. Получателями выступают торговые склады Киргизии и Казахстана, куда приходят товары из Китая и Вьетнама.