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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».

Источник: Антон Ваганов / Коммерсантъ

По словам источников издания, ограничения потребовал установить российский Центробанк.

Таким образом регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, пояснил один из собеседников издания. По данным ЦБ, Киргизия занимает второе место по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем (первым стал Узбекистан). Китай — на четвертом месте, Казахстан — седьмой, Вьетнам — на 12-й строчке.

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Представители платежных систем Contact и «Золотая корона» подтвердили «Ведомостям» корректировку лимитов на переводы без открытия счета в указанные страны. Причин изменения правил в компаниях не назвали. На сайте Western Union говорится, что с 16 апреля в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам нельзя переводить более 100 тыс. руб. в месяц.

В ЦБ пока никак не прокомментировали информацию.

Ранее регулятор предупредил, что на крупных рынках расцветает «серый» импорт, а деньги миллиардами утекают за рубеж. По версии ЦБ, деньги действительно утекают за границу через переводы физических лиц. Получателями выступают торговые склады Киргизии и Казахстана, куда приходят товары из Китая и Вьетнама.

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