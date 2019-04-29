Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Последствия взрыва на набережной в Питере попали на видео
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить
Игорь Николаев повеселился с дочками в Диснейленде
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью
Кто вместо дочки Алсу должен был победить на Голосе сказал Галкин
Могут обнулить итоги: отнимают победу у дочки Алсу
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
Близнецы: русские бренды vs Aliexpress
Звезды, которым отказали в работе из-за возраста
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли выступили с критикой подготовленного Минфином проекта поправок в Налоговый кодекс. По их словам, в результате небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Об этом пишет РБК.

Источник: Reuters

Представители бизнеса направили обращение первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, в котором предупреждают, что в результате нововведений большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться.

Законопроект лишает продавцов товаров, которые подлежат маркировке, права использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю».

При переходе с патента на УСН индивидуальные предприниматели потеряют от 23 до 109 процентов прибыли в зависимости от товарооборота.

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и так далее), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — указано в письме Силуанову.

Новость
Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза

По мнению «Опоры России», новая норма приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей. Маркировать в России уже начали или начнут в ближайшее время шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачную продукцию, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что внедрение риск-ориентированного подхода привело к росту числа проверок малого и среднего бизнеса, хотя должно было их сократить. После завершения трехлетних «надзорных каникул» для малого бизнеса общее количество предложенных контролерами проверок выросло более чем в полтора раза и составило 690 тысяч (в 2018 году предлагалось провести 412 тысяч проверок).

Новые сборы Минфина: какие и сколько
Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
 Названа самая красивая женщина планеты. Фото
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
У берегов Норвегии обнаружили российских «белух-разведчиков»
Названа сумма, в которую обошлась победа Микеллы на шоу «Голос»
Как удар по голове превратил продавца диванов в гения
В России ввели лимиты на отправку денег в четыре страны
Спорт
Назван игрок года в Англии по версии PFA Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить Чиновники намерены активно внедрять новую модель борьбы против нарушителей скоростного режима: речь идет об определении средней скорости движения
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Дети
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху 28 апреля православные по всему миру отмечают Светлое Христово Воскресение. Не стали исключением и многие российские знаменитости
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь