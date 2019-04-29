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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737 MAX

Как и сама корпорация Boeing.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Публикация квартальных отчетов показала, что от скандала с Boeing 737 MAX крупные убытки несет не только производитель, но и авиакомпании. American Airlines сообщила, что простой самолетов обойдется ей в $350 млн, Southwest Airlines — не менее $200 млн, а Norwegian Air — примерно в $60 млн. Сама Boeing уже заявила, что может потерять только от простоя около $1 млрд. Кроме того, компании, возможно, придется отвечать более чем по 30 искам от родственников погибших в двух авиакатастрофах с участием 737 MAX и акционеров, которые несут убытки.

Все больше авиакомпаний сообщают в своих квартальных отчетностях о последствиях, к которым приводит простой купленных ими лайнеров Boeing 737 MAX, эксплуатация которых после двух авиакатастроф была приостановлена по всему миру с середины марта.

В конце прошлой недели American Airlines, которая эксплуатирует 24 лайнера 737 MAX, в отчете за первый квартал сообщила о резком росте издержек, связанных с увеличением цены на топливо и простоем лайнеров: «Мы считаем, что это (простой 737 MAX.— “Ъ”) приведет к снижению годовой выручки на $350 млн. А с учетом недавнего роста цен на нефть мы ожидаем, что топливные издержки окажутся на $650 млн больше, чем мы прогнозировали ранее».

Другая крупная американская компания, Southwest Airlines, у которой в эксплуатации находится 34 самолета 737 MAX, сообщила, что их простой приведет к снижению выручки на $200 млн. Кроме того, компания сообщила, что длительный простой этих лайнеров может повлиять на ее общий график замены и обновления самолетов.

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Один из крупнейших европейских эксплуатантов 737 MAX, авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая управляет 18 лайнерами, заявила, что их простой уже приведет к снижению выручки на 500 млн норвежских крон (около $60 млн). Компания сообщила, что старается минимизировать последствия простоя как для себя, так и пассажиров, а также договорилась с Boeing об отсрочке фактических поставок 14 ранее заказанных самолетов 737 MAX, которые должны были поступить в авиакомпании в 2020 и 2021 годах.

Резкое падение заказов на 737 MAX уже привело к $1 млрд убытков для самой корпорации Boeing. Об этом она сообщила регуляторам на минувшей неделе. Компания добавила:

Если нам не удастся своевременно вернуть в эксплуатацию эти лайнеры, нам придется нести дополнительные издержки и сокращать производство всей линейки 737.

Впрочем, издержки Boeing, скорее всего, придется нести не только от сокращения заказов. По данным Yahoo! Finance, которые сам авиапроизводитель не комментирует, против него уже подано 34 судебных иска от семей погибших в двух авиакатастрофах с участием 737 MAX, а также один коллективный иск от акционеров самой Boeing, которые считают, что они понесли убытки от ситуации вокруг 737 MAX. С начала скандала акции Boeing уже потеряли в цене около 10%.

Евгений Хвостик

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