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19:40 (мск), источник: Известия

Верховный суд счел незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам для граждан. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Основанием стало рассмотрение иска микрофинансовой организации (МФО) по взысканию долга. Ответчица в мае 2014 года взяла на 15 дней заем в 15 350 рублей с начислением 2% за каждый день пользования средствами. Когда спустя 4,5 месяца право требования долга с нее было переуступлено другой МФО, ей начислили к выплате уже 732% за 891 день с момента истечения срока действия договора, а общая задолженность выросла до 279 тыс. рублей (включая проценты в размере 273,5 тыс. рублей).

Отмечается, что суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования о взыскании с ответчицы всего долга.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда признала начисление процентов сверх срока действия договора неправомочным.

В ВС напомнили, что согласно законодательству «обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика».
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Верховный суд постановил, что установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, «приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций».

В связи с этим ВС признал начисление процентов по микрозайму после 15-дневного срока действия договора «противоречащим существу законодательного регулирования договоров микрозайма».

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, направленные на пресечение мошенничества при выдаче россиянам микрозаймов и деятельности по возврату просроченной задолженности.

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