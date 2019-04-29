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18:33 (мск), источник: Ведомости

ЦБ сообщил о притоке в российские банки более $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал прошлого года увеличились на 29% — с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.

Источник: Reuters

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин предположил в беседе с РБК, что увеличение средств венесуэльских нерезидентов в банках России может быть обусловлено санкциями США в отношении Венесуэлы. Из-за введенных Вашингтоном ограничений венесуэльские деньги в банках США оказались под угрозой блокировки. По его словам, речь идет как о средствах юрлиц, так и физлиц. «Могли быть и торговые отношения, например, предоплата за поставки товаров», — отметил Монастыршин.

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Руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин также объяснил приток средств решением защитить деньги от санкций в банках дружественных стран, прежде всего России, пишет РБК. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай добавил, что эта сумма незначительна для Венесуэлы.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

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