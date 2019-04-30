10:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Северный поток-2» прокачает иски
«Газпром» угрожает Дании судом за затягивание выдачи разрешений.
«Газпром» продолжает видеть «шанс» на ввод «Северного потока-2» в этом году, несмотря на отсутствие разрешения на прокладку от Дании. Но в заявлениях менеджмента компании уже явно звучит неуверенность, и параллельно «Газпром» готовит базу для юридических действий против властей страны, которые, по мнению компании, неправомерно затягивают процесс. По мнению источников «Ъ» среди юристов, у «Газпрома» мало шансов на быструю победу в таком споре. Аналитики же считают, что даже угроза иска может оказать давление на Данию.
«Газпром» считает, что «на данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуска “Северного потока-2” в этом году», заявил заместитель главы внешнеэкономического департамента компании Дмитрий Хандога на
Соответственно, Дания не может затягивать выдачу разрешения при отсутствии явных признаков существования экологических рисков на предлагаемом «Газпромом» маршруте прокладки. «Это можно рассматривать как нарушение Конвенции ООН по морскому праву», — говорит один из собеседников «Ъ». Впрочем, он отмечает, что речь пока идет только о диалоге с регулятором, а не начале судебного процесса. Последний, если «Газпром» пойдет по этому пути, займет годы.
Как писал «Ъ» 16 апреля, позиция Дании вынуждает «Газпром» всерьез рассматривать предстоящие переговоры по продлению транзита газа через Украину после 2020 года. Без «Северного потока-2» компании потребуется прокачивать через Украину около 70 млрд кубометров в год, если спрос в Европе останется на рекордном уровне 2018 года. Отсрочка ухудшает и рентабельность проекта.
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Если Германия сможет оказать необходимое политическое давление на Данию и добиться выдачи разрешения, то проект еще может быть достроен до конца года. Неясно при этом, сможет ли он функционировать с 1 января 2020 года и в каком режиме, поскольку он, видимо, должен будет соответствовать нормам измененной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 уже готовится к судебному процессу и по этому вопросу. «В любом случае труба будет построена, и если произойдут перебои транзита, ее задействуют, законно это будет или нет», — говорит один из источников «Ъ».
Если же к августу разрешение от Дании не будет получено, то завершить строительство в этом году, видимо, не удастся. Хотя саму трубу через датский участок можно проложить за
Юрий Барсуков