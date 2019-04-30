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10:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Северный поток-2» прокачает иски

«Газпром» угрожает Дании судом за затягивание выдачи разрешений.

Источник: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Газпром» продолжает видеть «шанс» на ввод «Северного потока-2» в этом году, несмотря на отсутствие разрешения на прокладку от Дании. Но в заявлениях менеджмента компании уже явно звучит неуверенность, и параллельно «Газпром» готовит базу для юридических действий против властей страны, которые, по мнению компании, неправомерно затягивают процесс. По мнению источников «Ъ» среди юристов, у «Газпрома» мало шансов на быструю победу в таком споре. Аналитики же считают, что даже угроза иска может оказать давление на Данию.

«Газпром» считает, что «на данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуска “Северного потока-2” в этом году», заявил заместитель главы внешнеэкономического департамента компании Дмитрий Хандога на конференц-колле. Ключевая проблема в том, что Дания не дает проектной компании Nord Stream 2 разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. Nord Stream 2 15 апреля подала заявку на третий маршрут, южнее острова Борнхольм — как этого потребовал от нее датский регулятор. Последний приостановил рассмотрение двух предыдущих заявок, пока не будет изучен указанный маршрут. Дмитрий Хандога заявил 29 апреля, что Nord Stream 2 одновременно подала апелляцию на это требование регулятора. «Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике», — добавил он.

Аргументы Nord Stream 2 при подаче апелляции строятся на том факте, что исключительная экономическая зона, в отличие от территориальных вод, не находится под суверенитетом государства, говорят собеседники «Ъ» среди юристов.

Соответственно, Дания не может затягивать выдачу разрешения при отсутствии явных признаков существования экологических рисков на предлагаемом «Газпромом» маршруте прокладки. «Это можно рассматривать как нарушение Конвенции ООН по морскому праву», — говорит один из собеседников «Ъ». Впрочем, он отмечает, что речь пока идет только о диалоге с регулятором, а не начале судебного процесса. Последний, если «Газпром» пойдет по этому пути, займет годы.

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Как писал «Ъ» 16 апреля, позиция Дании вынуждает «Газпром» всерьез рассматривать предстоящие переговоры по продлению транзита газа через Украину после 2020 года. Без «Северного потока-2» компании потребуется прокачивать через Украину около 70 млрд кубометров в год, если спрос в Европе останется на рекордном уровне 2018 года. Отсрочка ухудшает и рентабельность проекта.

На конференц-колле был задан вопрос, каким образом «Газпром» может снизить риски прерывания транзита на случай, если «Северный поток-2» не будет построен, а с Украиной не удастся договориться. Врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин заметил на это, что компания «как разумный и предусмотрительный оператор» ведет активную закачку газа в хранилища в Европе. Впрочем, этих мощностей недостаточно — даже когда в 2017 году «Газпром» закачал в европейские ПХГ рекордные 8 млрд кубометров, этот источник мог покрыть лишь около 10% суточных поставок в Европу.

Собеседники «Ъ» на рынке отмечают, что предстоящие два-три месяца будут ключевыми в судьбе «Северного потока-2» и переговоров по украинскому транзиту.
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Если Германия сможет оказать необходимое политическое давление на Данию и добиться выдачи разрешения, то проект еще может быть достроен до конца года. Неясно при этом, сможет ли он функционировать с 1 января 2020 года и в каком режиме, поскольку он, видимо, должен будет соответствовать нормам измененной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 уже готовится к судебному процессу и по этому вопросу. «В любом случае труба будет построена, и если произойдут перебои транзита, ее задействуют, законно это будет или нет», — говорит один из источников «Ъ».

Если же к августу разрешение от Дании не будет получено, то завершить строительство в этом году, видимо, не удастся. Хотя саму трубу через датский участок можно проложить за полтора-два месяца, еще необходимо провести ее испытания и заполнить газом. Алексей Гривач из ФНЭБ считает, что крайний срок получения разрешения — октябрь. По его мнению, угроза судебного процесса и взыскания потенциальных убытков может заставить Данию выдать разрешение, тогда как сейчас датские власти, затягивая этот вопрос, ничем не рискуют. В целом, полагает эксперт, блокирование «Северного потока-2» и предъявление неприемлемых условий продолжения транзита через Украину могут иметь целью «провоцирование кризиса с поставками российского газа в Европу, который бы способствовал росту закупок сжиженного газа из США».

Юрий Барсуков

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