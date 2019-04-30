Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путину ультимативно хамишь»: Сеть возмутили слова Зеленского
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Почему пустеют регионы России
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова
Пугачева и Лобода наградили финалистов «Голоса»
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой
Джигурда назвал имена гомосекуалов российского шоу-бизнеса
Кафельникова снялась обнаженной на Бали - фото
Представитель МакSим сообщила о потере памяти у певицы
Рабочую неделю в РФ предложили сократить
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
07:37 (мск), источник: Lenta.Ru

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. Согласно документу, предприятие накопило долги и рискует приостановить или прекратить работу.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что UTair и ее дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей, а чистые активы в минусе на 30,6 миллиардов.

Кроме того, в прошлом году UTair не выполнила условия по кредитам и приобрела значительную задолженность. В отчете говорится, что компания не сможет ее погасить без рефинансирования или реструктуризации.
Читайте также
Авиакомпании просят всех возможных льгот

«Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами (…) указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — сказано в заключении.

Как поясняется в документе, причиной такого положения могли стать макроэкономические потрясения в 2014—2015 годах. Также в 2018 году в целом ухудшилась конъюнктура отрасли в России. Из-за изменений условий налогообложения добычи и продажи нефти и нефтепродуктов выросла цена на авиатопливо. Немаловажную роль сыграло и давление конкурентов.

Коротко об экономике: UTair на грани банкротства, успешный взлет МС-21 и трансформация ипотечного кредитования
Во время загрузки произошла ошибка.
25 марта© Ньюстюб
 Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Жертва амбиций: кто выиграл и кто проиграл в финале шоу "Голос"
Холодная волна: зачем опять отключают горячую воду
Два моряка умерли на судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР
Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии
В Японии нашли странного альпака с «человеческим лицом»
Спорт
Месси против Салаха и битва сенсаций Во вторник и в среду, 30 апреля и 1 мая, пройдут первые полуфинальные встречи Лиги чемпионов
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 260
Доброе утро. 217
Сдать ребенка в псих.интернат. 168
Что для вас отдых? 110
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь