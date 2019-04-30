UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

07:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Отмечается, что UTair и ее дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей, а чистые активы в минусе на 30,6 миллиардов.
«Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами (…) указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — сказано в заключении.
Как поясняется в документе, причиной такого положения могли стать макроэкономические потрясения в 2014—2015 годах. Также в 2018 году в целом ухудшилась конъюнктура отрасли в России.