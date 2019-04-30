Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мигранты массово отказались работать в РФ по одной причине
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Феномен Греты Тунберг, или пять вопросов о детях в политике
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова
Пугачева и Лобода наградили финалистов «Голоса»
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой
Как россияне сами ремонтируют дороги, а их иногда штрафуют
Первый весенний град и ДТП из 50 машин (видео)
Как похудеть за месяц: 5 советов
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Почему газировка растворяет накипь в чайнике
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
12Первая встреча лидеров России и КНДР
09:05 (мск), источник: Известия

Названы новые профессии на рынке труда в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) составил список новых профессий, появившихся на российском рынке труда за последние несколько лет.

Источник: Известия

Так, в «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание) уже насчитывается несколько десятков таких специальностей.

Читайте также
Ожидания превзошли зарплаты

По словам экспертов, возникновение новых профессий обусловлено развитием технологий и различными общественными процессами.

«Так появились профессии специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства. <…> Увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции», — цитирует RT директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирину Волошину.

В число новых профессий также вошли оператор бесплиотников, специалист по промышленной робототехнике, специалисты по большим данным и по менеджменту космических продуктов, специалист по интеграции облачных приложений и другие.

В январе эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.

Читайте также

Какие профессии самые востребованные
Во время загрузки произошла ошибка.
16 апреля© Ньюстюб
 Открывая американское небо: что может новый российский авиаразведчик
Форменное безумие: россиянке грозит срок из-за пачки антидепрессантов
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Жертва амбиций: кто выиграл и кто проиграл в финале шоу "Голос"
Советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ожидают»
Россияне рассказали о любимом типе корпоративной культуры
В Японии нашли странного альпака с «человеческим лицом»
Вынесен приговор по делу о взятках при ремонте военных кораблей
Спорт
Месси против Салаха и битва сенсаций Во вторник и в среду, 30 апреля и 1 мая, пройдут первые полуфинальные встречи Лиги чемпионов
Hi-Tech
Время остановилось: во что превратился моторный завод в Волгограде Жуть как она есть.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Доброе утро. 218
Сдать ребенка в псих.интернат. 182
Вы предвидели.. 125
Что для вас отдых? 118
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь