09:05 (мск), источник: Известия
Названы новые профессии на рынке труда в России
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Так, в «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание) уже насчитывается несколько десятков таких специальностей.
По словам экспертов, возникновение новых профессий обусловлено развитием технологий и различными общественными процессами.
«Так появились профессии специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства. <…> Увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции», — цитирует RT директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирину Волошину.
В январе эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.