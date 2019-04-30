«Из ничего истерику закатили, балаболы»: Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, такие как «Мираторг» и «Черкизово», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввоз мясо-молочной продукции из-за рубежа для личного использования (по действующим правилам, россияне могут ввозить для личного использования до 5 кг продуктов животного происхождения). Производители также предлагают усилить на границе контроль за багажом и ручной кладью. И хотя источник «Интерфакса» в аппарате правительства заверяет, что «никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», Минсельхоз все-таки проводит сейчас экспертизу предложения, сообщил представитель вице-премьера.
Свою инициативу Национальная мясная ассоциация объясняет желанием предотвратить эпидемии среди животных в России, поскольку возбудители заболеваний могут быть ввезены вместе с едой.
Вирус АЧС (африканской чумы свиней) не опасен для человека, но он может распространяться через пищевые отходы и диких животных.
В 2018 году Всемирная организация охраны здоровья животных сообщила о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС) в 14 странах. Примерно половина случаев заболевай приходилась на Польшу, более 1200 случаев — на Румынию. В России, по данным Россельхознадзора, первая вспышка АЧС была зафиксирована в 2007 году, но число заболеваний сокращается. Так, в 2016 году было зафиксировано 298 случаев АЧС, в 2017-м — 188, в 2018-м — 110.
Зачем нужно запрещать россиянам ввозить мясо-молочную продукцию, рассказали президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и основатель группы «Дымов» Вадим Дымов.
Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник: «Хамон нужно есть в Испании»
Почему вы поддерживаете запрет на ввоз мясо-молочных изделий россиянами для личного использования?
Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны. А инициировать это решение должны были ветеринарные специалисты: а если специалисты этого до сих пор не сделали, то это ошибка, которую нужно исправлять.
Какой эффект для отрасли и вашего бизнеса может дать этот запрет?
Эффект для отрасли будет огромный в части безопасности производства, а в части прибыли — 0.
Какого решения вы ожидаете от правительства?
От правительства я жду введения запрета на основании решения ветеринарных специалистов, как это сделано в Японии, Австралии, Китае, Вьетнаме, США и Канаде.
Сторонники запрета ссылаются на западный опыт, но в других странах не было антисанкций, как в России.
Санкции не Россия вводила первой, это восстановление справедливости по отношению к отечественным производителям, которых раздавили импортеры после развала СССР. Это мое мнение.
Чем вы заменили продукты, попавшие под антисанкции? Вы сами привозили когда-нибудь сыр или хамон в чемодане?
Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции.
Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленных колбас под Питером — ПИТ — отличное качество, рекомендую. Западный опыт состоит сплошь из запретов — нас куда с нашим мясом или молочкой пустили? Никуда! Нам все время дают возможность любители ВТО конкурировать на нашем рынке с импортом, а я хочу конкурировать на их рынках за их потребителя. Но доступа нам туда никто не даёт.
Не опасаетесь ли вы, что из-за запрета возникнет общественное неприятие?
Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы.
Основатель группы «Дымов» Вадим Дымов: «Во многих странах зафиксированы вспышки АЧС»
Почему вы поддерживаете запрет на ввоз мясо-молочных изделий россиянами для личного использования?
Во многих странах зафиксированы вспышки АЧС. Дания строит защитную стену в 70 км вдоль границы с Германией, чтобы противодействовать распространению заболевания со стороны кабанов, которые выступают разносчиками опасных вирусов. Из-за АЧС в Бельгии уже наблюдается рост цен на мясную продукцию. Есть множество проблем и в других странах. Китаю из-за АЧС пришлось ликвидировать 20% стада.
Судя по цифрам, проблема стоит остро во многих странах, и российскому правительству необходимо предпринимать срочные меры?
Конечно. Во многих странах цены на мясную продукцию уже растут.
Что еще нужно сделать, чтобы предотвратить эпидемии среди скота?
Нужны специалисты по биобезопасности. Мы инвестируем в это.
Екатерина Кравченко, Александр Левинский