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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Грязная» нефть из России парализовала поставки на несколько месяцев

Полное восстановление транзита по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев напряженной работы. Об этом говорится в сообщении на сайте «Белнефтехима».

Источник: Белнефтехим

Как сообщили в концерне, по состоянию на утро 30 апреля, качественная нефть находятся на 30-м километре пути от Унечи. Предполагается, что 50 тысяч тонн «грязной» нефти будет вытеснено в резервуар на российском участке нефтепровода, еще 120 тысяч тонн — в резервуар на белорусской территории. «Чистая» нефть поступит в Белоруссию не ранее вечера 2 мая. На Мозырский нефтеперерабатывающий завод она дойдет 4 мая, говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго России заявило, что соответствующая техническому регламенту нефть должна поступить в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» 2—3 мая.

О падении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» Белоруссия заявила 19 апреля. Российская сторона признала проблемы с качеством сырья и пообещала решить их в кратчайшие сроки.

По данным «Транснефти», которая эксплуатирует российский участок нефтепровода, загрязнение произошло между Самарой и Унечей и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию инцидента.

Из-за снижения качества нефти Белоруссия остановила транзит сырья в Европу в направлении Польши. Затем украинский оператор южного участка нефтепровода остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии из-за жалоб потребителей на качество сырья. 29 апреля российская сторона возобновила поставки в Белоруссию «чистой» нефти. Однако «Белнефтхим» сообщил, что на белорусской территории все еще находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

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