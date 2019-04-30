11:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент UTair отрицает вероятность приостановки полетов компанией
Президент Utair Павел Пермяков прокомментировал RT информацию о том, что компания может приостановить полеты
Господин Пермяков утверждает, что аудитор «был обязан сделать такую оговорку» в связи с тем, что компания не успела реструктуризировать финансовый долг к концу декабря 2018 года. По словам Павла Пермякова, в 2019 году перевозчик поменяет график платежей по долгам, «чтобы вернуться к положительным финансовым результатам».
«Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет», — заявил президент компании.
В 2018 году авиакомпания получила 22 млрд руб. убытка. В заключении Ernst & Young говорилось, что главной причиной формирования отрицательных чистых активов перевозчика «стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014—2015 годах». Кроме того, в 2018 году значительно ухудшилась «конъюнктура российской авиаотрасли», что произошло, в частности,
Напомним, в апреле перевозчик предложил реструктурировать долг держателям выпущенных в конце 2015 года облигаций остаточной стоимостью 13,3 млрд руб. Компания пообещала в течение года с момента реструктуризации погасить 20% стоимости первого выпуска облигаций и 6% стоимости второго выпуска. Финансовые аналитики считают, что вторичная реструктуризация может привести к неисполнению компанией обязательств перед кредиторами.