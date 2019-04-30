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14:06 (мск), источник: Ведомости

Как в майские праздники без проблем пройти таможню

Актуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу.

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Инструкция для тех, кто в праздники отправляется за рубеж на отдых и за покупками.

NeONBRAND/CC0
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Через границу без декларации можно перевезти в любую сторону наличными до $10 000 или эквивалент этой суммы в иной валюте. Ограничения не касаются денег на банковских картах – для них лимитов нет. Более крупную сумму следует задекларировать, указав источник средств. Пошлина с денег не взимается

Arun Sharma/CC0
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С этого года при пересечении границы наземным транспортом беспошлинно можно провезти товаров лишь на 500 евро весом до 25 кг на человека. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей лимит, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара

Alex Chambers/CC0
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Без деклараций и уплаты таможенных сборов самолетом через границу можно ввезти товары (в том числе украшения) на сумму не более 10 000 евро общим весом до 50 кг на человека. С превышения будет взиматься та же пошлина, что и при наземном пересечении границы – 30% от части суммы, превышающей лимит, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара

Alexander Maasch/CC0
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Пока в Россию разрешен ввоз не более 5 кг продуктов растительного происхождения (кроме семян, посадочного материала) и 5 кг продуктов животного происхождения в расчете на одно физическое лицо. Причем допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке

Đoàn Ngọc Thành/CC0
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Алкоголь, в том числе пиво, в объеме до 3 л на одного совершеннолетнего человека провозится беспошлинно. При провозе 3–5 л алкоголя взимается пошлина в размере 10 евро за 1 л. Спиртное свыше 5 л считается «коммерческой партией» и его перевозить запрещено

Camila Jacques/CC0
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Запрещено перевозить через границу более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или всего вместе, но весом не более 250 г в расчете на одного совершеннолетнего

Pina Messina/CC0
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Лекарства транспортируются без ограничений, если не содержат наркотических и психотропных веществ. Последние следует декларировать с предъявлением рецепта и выписки из истории болезни

Ведомости
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Если вы перевозите более $10 000 наличными или ввозите в страну товары сверх таможенных норм, необходимо заполнить декларацию и в аэропорту пересекать границу через «красный коридор»

Ведомости
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Если вас остановили с незадекларированными деньгами или дорогими вещами (что, впрочем, случается не всегда) или в декларации вы занизили их стоимость, вас ждет конфискация незадекларированного плюс штраф в 50–200% от стоимости товара. При крупных нарушениях наказание более серьезное: уклонение от уплаты пошлины на сумму от 2 млн руб. – два года лишения свободы, более 6 млн руб. – до пяти лет

Ведомости
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Если вы берете с собой в поездку дорогие вещи, скажем, ювелирные украшения с драгоценными камнями, лучше задекларировать их при выезде, хотя по закону это не обязательно. Это застрахует от претензий со стороны таможенников на обратном пути

Ruthson Zimmerman/CC0
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С 24 ноября 2018 г. за недекларирование наручных часов или ремешков от них, выполненных из драгоценных металлов, наступает уголовная ответственность. Декларировать такие часы надо как на въезде в Россию, так и на выезде из нее. Если этого не сделать, может последовать наказание в виде лишения свободы на срок 3-7 лет со штрафом до 1 млн руб.

Ведомости
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Тех, кто везет много однотипных предметов, таможенники могут заподозрить в перевозке товаров для перепродажи. В таком случае вам придется доказать необходимость всех этих предметов для личных нужд

Fancycrave/CC0
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Трюки бывалых перекупщиков – срезать бирки, везти вещи без упаковки или на себе – теперь проходят все реже. Таможенники утверждают, что отслеживают покупки россиян на крупные суммы с помощью самих магазинов и операторов tax fre

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