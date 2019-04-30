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15:12 (мск), источник: BFM.ru

Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти

Транзит по трубопроводу «Дружба» планируют восстановить 2 мая.

Источник: РИА "Новости"

Белоруссия 30 апреля c 8:00 мск полностью прекратила прием нефти из России. Транзит планируют восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом, как передает агентство «БелТа», сообщил первый заместитель гендиректора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

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«Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка», — сказал он.

Он отметил, что белорусская сторона использует эту паузу для выполнения необходимых на данный момент ремонтных работ.

При этом принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки трубопровода «Дружба», а второй нефтепровод на неопределенное время останется закрытым — он станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти, добавил Вериго.

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