17:33 (мск), источник: Ведомости
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Хлор в трубе испортил 3−5 млн т нефти на $1,6−2,6 млрд и на треть снизил мощность «Дружбы».
«Чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований», — оправдывался перед Владимиром Путиным за грязную нефть в трубе руководитель «Транснефти» Николай Токарев в пятницу, 30 апреля.
«Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!» — негодовал президент.
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в систему «Транснефти».
Токарев заверил, что «Транснефть» вместе с Минэнерго и нефтяными компаниями согласовали меры по локализации всех последствий.
Около 5 млн т нефти в трубопроводе «Дружба» оказались заражены, сообщил «Ведомостям» главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. Ее стоимость, исходя из цены российской нефти Urals на 30 апреля, составляет $2,6 млрд.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя Минэнерго. Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.
На территории Белоруссии в трубах «Гомельтранснефть Дружба» около 850 000 т загрязненной нефти, на производственных площадках белорусских НПЗ еще около 400 000 т., Польша успела принять около 1 млн т нефти с высоким содержанием дихлорэтана, Украина — 1,8 млн т, перечисляет Вериго. Остальное — на территории России, утверждает он.
Очистка южного и северного трубопроводов «Дружба» начнется 1 мая, рассказал «Ведомостям» Вериго: согласно техническому регламенту, «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» сольют загрязненную дихлорэтаном нефть в резервуары парков «Унеча» (на территории России) и «Мозырь» (Белоруссии).
Южный маршрут нефтепровода «Дружба» через Белорусию, Украину и Словакию — 2 нитки пропускной способностью 16,7 млн т; северный — 3 нитки пропускной способностью 49,8 млн т по территории Белоруссии в Польшу. После очистки на каждом маршруте будет работать по одной нитке, говорит Вериго.
«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 60−65% номинальной среднегодовой загрузки (или 40% проектной мощности системы)
Важно понимать, что запуск системы — только начало пути: она будет работать «в функционально ограниченном режиме», уточнил Вериго. По его словам, новая нефть без примеси дихлорэтана поступит на Мозырский НПЗ уже 4 мая.
Чтобы перекачать 8,9 млн т, достаточно одного Приморска, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: его мощность — 60 млн т. но в прошлом году перевалка нефти там была всего 38,5 млн т.
«Частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором […] на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», — рассказывал Путину Токарев.
Представитель «Транснефти» в пятницу заявлял о том, что слив некачественной нефти произошел через узел приема «Самаратранснефть-терминал», но компания в тот же день заявила, что не владеет узлом приема с 2017 г. а его новый владелец — частная ООО «Перевалка». Представитель этой компании не стал отвечать на вопросы «Ведомостей».