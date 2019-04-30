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19:00 (мск), источник: BFM.ru

Расследованием загрязнения нефти в «Дружбе» займется ФСБ

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым заявил о серьезном ущербе для России из-за ситуации на нефтепроводе.

Источник: РИА "Новости"

Материалы по ситуации с прокачкой загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» переданы в управление ФСБ по Самарской области. Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Токарев уверен, что в регионе действовала мошенническая схема.

Он также пояснил, что слив нефти со значительным превышением соединений хлора в нефтепровод был совершен частным предприятием с нарушением техрегламентов. Название организации Токарев не произнес, но отметил, что это предприятие является своеобразным коллектором, собирающим нефть из нескольких областей.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля:

Источник: Пресс-служба Президента России

— Н. Токарев: Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе: в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов.

— В. Путин: Умышленно?

— Н. Токарев: Я считаю, что это мошенническая схема.

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— В. Путин: При запуске нефти в трубопроводную систему со стороны компании никто ничего не контролирует?

— Н. Токарев: Дело в том, что эти пункты приема — их порядка 150 по стране — большинство из них принадлежит крупным нефтяным компаниям, и они сами осуществляют подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов. Но большая тоже часть — это частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории и на условиях договора с «Транснефтью» осуществляют прием этой нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов.

—  В. Путин: Значит, эта система не сработала?

— Н. Токарев: В данном случае чистой воды мошенничество, нарушение всех инструкций и нормативных требований.

Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, имиджевый очень серьезный.
Владимир Путин
президент России
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— Н. Токарев: Это так, согласен, ответственность «Транснефти» за эту ситуацию мы с себя не снимаем.

Кроме того, сегодня в Белоруссии сообщили, что загрязнено порядка пяти миллионов тонн российской нефти. Ранее в Минске говорили про 700 тысяч тонн и об ущербе в 100 млн долларов.

Токарев также заявил, что качественная российская нефть уже поступает на территорию Белоруссии, хотя в Минске во вторник заявили, что кондиционное сырье придет в страну только 2 мая.

После того как белорусы полностью остановили транзит российской нефти на Запад, Дмитрий Медведев пригрозил виновным в загрязнении сырья уголовной ответственностью.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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