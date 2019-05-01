Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
Пинк впервые рассказала о своем выкидыше в 17 лет
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Как в майские праздники без проблем пройти таможнюАктуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
В Краснодаре учитель получила замечание за исполнение детьми песни Круга
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Ученые уличили во лжи популярную инстаграм-блоггера
Лучшая российская пара в фигурном катании переехала в США - СМИ
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Холмс, Делевинь, Де Ниро на приеме Chanel
Sports Illustrated впервые поместил на обложку модель в хиджабе
"Это не ваше дело": Саакашвили ответил Путину о паспорте
Назван процент украинцев ЛДНР, желающих паспорт РФ
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
04:47 (мск), источник: Ведомости

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Это могло происходить через операции с акциями Объединенной вагонной компании.

Источник: Ведомости

Банк России обнаружил, что две иностранные компании манипулировали акциями Объединенной вагонной компании (ОВК), говорится в его сообщении. Кроме того, регулятор подозревает, что через покупку акций ОВК пенсионные накопления граждан могли выводиться за границу. Материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.

Крупнейшим владельцем ОВК, по данным компании, является «ФК Открытие» — через контролируемый им одноименный НПФ банку принадлежит — 24,3% акций. НПФ «Будущее» принадлежит 16%, НПФ «Сафмар» — 10,4%.

Читайте также
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через рынок облигаций

С октября 2016 г. по май 2017 г. две иностранные компании — зарегистрированная в Белизе Gortec Management и кипрская GTCP Trading — провели 275 сделок, покупая и продавая друг другу акции ОВК. Очевидного экономического смысла у этих сделок не было, и проводились они, чтобы поддерживать на определенном уровне цены акций и оборот торгов, отмечает ЦБ. Доля этих компаний в торгах достигала 30−50% в те дни, когда в них не участвовали крупные игроки, в том числе взаимосвязанные с ОВК. За указанный ЦБ период стоимость акции ОВК снизилась с 767,5 руб. до 721,5 руб.

Счетами обеих иностранных компаний управлял Алексей Докучаев, пишет ЦБ: через подконтрольную ему компанию «Город технологий» и интернет-сайт он предлагал услуги маркет-мейкера. При этом GTCP не имела право осуществлять функции маркет-мейкера, несмотря на двустороннее соглашение с «Открытие брокером» об участии в поддержке двусторонних котировок акций. Представитель «Открытие брокера» подтвердил, что компания заключала договор с GTCP, но он больше не действует. По его словам, на момент подписания договора такой формат маркет-мейкинга был рыночной практикой, но позднее ЦБ выступил против такого сотрудничества. 30 апреля ЦБ аннулировал аттестат Докучаева на брокерскую деятельность.

Пока компании искусственно поддерживали цену акций ОВК, их активно покупали некоторые управляющие компании (УК) за счет пенсионных накоплений, хранящихся в негосударственных пенсионных фондах. Эти УК и НПФ регулятор не назвал.

Кроме того, ЦБ подозревает, что через операции с бумагами ОВК могли выводиться средства за границу. В 2016 г. дополнительный выпуск акций ОВК был выкуплен на средства одного из НПФ более чем за 5 млрд руб. Посредниками были компании-нерезиденты, в том числе аффилированная с ОВК компания United Wagon, принадлежащая группе ICT Александра Несиса. Эти посредники приобрели акции при их размещении, а затем продали одной из УК, заработав 328 млн руб., говорится в сообщении ЦБ, доходность от операций для иностранных компаний достигала почти 500% годовых.

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ. А ОВК, разместившее дополнительные акции со значительным дисконтом, не получило часть вложенных в них денег.

Читайте также
В Шахтах суд заставил лжеинвалидов заплатить 30 млн рублей в пенсионный фонд

В НПФ «Сафмар» не в курсе ситуации с манипулированием — ЦБ в фонд не обращался, рассказал его представитель. «Сафмар», по его словам, не приобретал дополнительный выпуск акций ОВК при помощи посредников. УК НПФ «Открытие» осуществляют операции с портфелями фонда в строгом соответствии с законодательством, указывает представитель фонда, предписаний от регулятора на эту тему фонд не получал. Не обращался ЦБ и в группу ICT, утверждает ее представитель, Gortec Management и GTCP Trading ему неизвестны. Все сделки по продаже акций компанией United Wagon абсолютно были прозрачны и оформлены надлежащим образом, настаивает он.

О ситуации с манипулированием акций ОВК в НПФ «Будущее» узнали из сообщения ЦБ РФ, говорит представитель компании. «Эти структуры с нами не связаны», — добавил он.

Компания «Город технологий» ликвидирована, согласно данным ЕГРЮЛ. Найти контакты Алексея Докучаева и связаться с ним «Ведомостям» пока не удалось.

«Перспектива: старшее поколение». Новые профессии для предпенсионеров
Во время загрузки произошла ошибка.
27 апреля© Ньюстюб
 Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Французский бизнес шокирован арестом партнера Baring Vostok
Сомнительный финал детского «Голоса» обеспокоил владельца шоу
Почти 70 человек пострадали в ходе демонстраций в Венесуэле
Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с Кадыровым
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Разбитый Mercedes ФСО обошелся Ярмольнику в полмиллиона
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
20-летний футболист превысил рекорд скорости Болта
Спорт
«Аякс» не устает изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм» Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала «Первый канал» покажет новый сезон сериала «По законам военного времени»
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Дети
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности Поклонники решили, что актриса станет мамой в третий раз (фото)
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь