04:47 (мск), источник: Ведомости
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Это могло происходить через операции с акциями Объединенной вагонной компании.
Банк России обнаружил, что две иностранные компании манипулировали акциями Объединенной вагонной компании (ОВК), говорится в его сообщении. Кроме того, регулятор подозревает, что через покупку акций ОВК пенсионные накопления граждан могли выводиться за границу. Материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.
Крупнейшим владельцем ОВК, по данным компании, является «ФК Открытие» — через контролируемый им одноименный НПФ банку принадлежит — 24,3% акций. НПФ «Будущее» принадлежит 16%, НПФ «Сафмар» — 10,4%.
С октября 2016 г. по май 2017 г. две иностранные компании — зарегистрированная в Белизе Gortec Management и кипрская GTCP Trading — провели 275 сделок, покупая и продавая друг другу акции ОВК. Очевидного экономического смысла у этих сделок не было, и проводились они, чтобы поддерживать на определенном уровне цены акций и оборот торгов, отмечает ЦБ. Доля этих компаний в торгах достигала 30−50% в те дни, когда в них не участвовали крупные игроки, в том числе взаимосвязанные с ОВК. За указанный ЦБ период стоимость акции ОВК снизилась с 767,5 руб. до 721,5 руб.
Счетами обеих иностранных компаний управлял Алексей Докучаев, пишет ЦБ: через подконтрольную ему компанию «Город технологий» и
Пока компании искусственно поддерживали цену акций ОВК, их активно покупали некоторые управляющие компании (УК) за счет пенсионных накоплений, хранящихся в негосударственных пенсионных фондах. Эти УК и НПФ регулятор не назвал.
Кроме того, ЦБ подозревает, что через операции с бумагами ОВК могли выводиться средства за границу. В 2016 г. дополнительный выпуск акций ОВК был выкуплен на средства одного из НПФ более чем за 5 млрд руб. Посредниками были
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ. А ОВК, разместившее дополнительные акции со значительным дисконтом, не получило часть вложенных в них денег.
В НПФ «Сафмар» не в курсе ситуации с манипулированием — ЦБ в фонд не обращался, рассказал его представитель. «Сафмар», по его словам, не приобретал дополнительный выпуск акций ОВК при помощи посредников. УК НПФ «Открытие» осуществляют операции с портфелями фонда в строгом соответствии с законодательством, указывает представитель фонда, предписаний от регулятора на эту тему фонд не получал. Не обращался ЦБ и в группу ICT, утверждает ее представитель, Gortec Management и GTCP Trading ему неизвестны. Все сделки по продаже акций компанией United Wagon абсолютно были прозрачны и оформлены надлежащим образом, настаивает он.
О ситуации с манипулированием акций ОВК в НПФ «Будущее» узнали из сообщения ЦБ РФ, говорит представитель компании. «Эти структуры с нами не связаны», — добавил он.
Компания «Город технологий» ликвидирована, согласно данным ЕГРЮЛ. Найти контакты Алексея Докучаева и связаться с ним «Ведомостям» пока не удалось.