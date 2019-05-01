21:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Рублю предсказывают стабильность
Может ли нацвалюта ослабнуть после длинных выходных.
В неделю перед праздниками российская валюта слабела — это происходило на фоне внешних рисков. Курс почти дошел до уровня 65 руб. за доллар. В пятницу рубль отыграл часть потерь, выйдя в район отметки 64,70 руб. На показатели почти не повлияло последнее заседание Центробанка — тот оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75%. Как будет чувствовать себя российская валюта после майских праздников? И не придется ли россиянам, которые собираются на летний отдых, срочно покупать доллары и евро?
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что с приобретением валюты отпускникам можно не торопиться: «Можно предположить, что курс рубля будет относительно стабильным и даже слегка укрепится. Это связано с двумя причинами.
Но риски тоже есть, они связаны с возможным непродлением соглашения ОПЕК + о сокращении нефтедобычи, плюс общая тема замедления мировой экономики, которая может вызвать спрос на защитные активы, в том числе на доллар. Это не поможет курсу рубля. В целом можно предположить относительно стабильную динамику. Я жду примерно 63−63,5 руб. за доллар после майских праздников.
В ближайшие
Исключать ослабление рубля, в том числе резкое падение его курса, нельзя, отметил управляющий партнер
Российская валюта может начать слабеть в любой момент, как только вниз пойдут нефтяные котировки, заявил эксперт: «Если в текущей реальности высокие нефтяные цены способствуют тому, что рубль более или менее крепко стоит чуть ниже 65 к доллару, это не значит, что
Наверное, она будет в этот раз более спокойная, более контролируемая. Может быть, мы
По прогнозам большинства аналитиков, средний курс российской валюты в этом году составит 65 руб. за доллар.
Андрей Загорский