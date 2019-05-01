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21:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Рублю предсказывают стабильность

Может ли нацвалюта ослабнуть после длинных выходных.

ЦБ: $ 64.6314   -0.06 € 72.3096   +0.11 ММВБ: $ 64.6225   +0.17 € 72.5125   +0.43
Источник: РИА "Новости"

В неделю перед праздниками российская валюта слабела — это происходило на фоне внешних рисков. Курс почти дошел до уровня 65 руб. за доллар. В пятницу рубль отыграл часть потерь, выйдя в район отметки 64,70 руб. На показатели почти не повлияло последнее заседание Центробанка — тот оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75%. Как будет чувствовать себя российская валюта после майских праздников? И не придется ли россиянам, которые собираются на летний отдых, срочно покупать доллары и евро?

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что с приобретением валюты отпускникам можно не торопиться: «Можно предположить, что курс рубля будет относительно стабильным и даже слегка укрепится. Это связано с двумя причинами. Во-первых, конфликт Запада с Ираном, и очень жесткие санкции в отношении этой страны, во-вторых, спрос на ОФЗ. Эти факторы влияют на укрепление рубля».

Но риски тоже есть, они связаны с возможным непродлением соглашения ОПЕК + о сокращении нефтедобычи, плюс общая тема замедления мировой экономики, которая может вызвать спрос на защитные активы, в том числе на доллар. Это не поможет курсу рубля. В целом можно предположить относительно стабильную динамику. Я жду примерно 63−63,5 руб. за доллар после майских праздников.
Сергей Суверов
аналитик «БКС Премьер»
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В ближайшие две-три недели ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной, считает аналитик группы компания InstaForex Александр Давыдов: «В целом с рублем ничего сверхъестественного не должно происходить, он будет постепенно возвращаться к уровню 63,5, может быть, даже доходить до 63 руб. за доллар. Во многом это обусловлено относительно спокойным внешним фоном, а также умеренно жесткой монетарной политикой Банка России, который поддерживает доходность по ОФЗ на довольно высоком уровне, что, конечно, очень нравится инвесторам. Соответственно, эти факторы будут постепенно работать на укрепление рубля».

Исключать ослабление рубля, в том числе резкое падение его курса, нельзя, отметил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Российская валюта может начать слабеть в любой момент, как только вниз пойдут нефтяные котировки, заявил эксперт: «Если в текущей реальности высокие нефтяные цены способствуют тому, что рубль более или менее крепко стоит чуть ниже 65 к доллару, это не значит, что какие-то фундаментальные искажения исправились.

В любой момент может начаться очередной виток девальвации.

Наверное, она будет в этот раз более спокойная, более контролируемая. Может быть, мы куда-то дальше 75 и 85 не уйдем, но как только нефтяные цены отойдут от своих локальных вершин, мы сразу же увидим переоценки всех нефтяных валют.

По прогнозам большинства аналитиков, средний курс российской валюты в этом году составит 65 руб. за доллар.

Андрей Загорский

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