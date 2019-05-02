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13:48 (мск), источник: ТАСС

Новак: Россия к концу апреля достигла целевого уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/ — По словам главы Минэнерго, в мае РФ сохранит добычу нефти на оговоренном уровне.

Источник: Reuters

Добыча нефти в России в последний день апреля находились на 229 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года, принятом за базовый в соглашении ОПЕК+, без учета проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РФ, заявил глава ведомства Александр Новак.

С учетом проектов СРП российская добыча в последний день апреля снизилась на 223 тыс. баррелей в сутки, отметил он.

При этом в среднем по апрелю добыча снизилась на 213 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и на 197 тыс. баррелей с учетом этих проектов.

«В мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне», — заверил министр. Квота России в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи составляет 228 тыс. баррелей в сутки.

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