13:48 (мск), источник: ТАСС
Новак: Россия к концу апреля достигла целевого уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/ — По словам главы Минэнерго, в мае РФ сохранит добычу нефти на оговоренном уровне.
Добыча нефти в России в последний день апреля находились на 229 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года, принятом за базовый в соглашении ОПЕК+, без учета проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом, как говорится в сообщении
При этом в среднем по апрелю добыча снизилась на 213 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и на 197 тыс. баррелей с учетом этих проектов.
«В мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне», — заверил министр. Квота России в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи составляет 228 тыс. баррелей в сутки.