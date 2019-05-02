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15:28 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Сегодня по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн «Белнефтехим».

Источник: РИА Новости

«Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча», — отмечается на сайте ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».

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Проблемы с качеством нефти

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла в середине апреля.

«Транснефть» признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.

После этого Владимир Путин поручил главе «Транснефти» проработать меры по усилению контроля за приемом нефти и доложить о результатах главе правительства.

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