15:28 (мск), источник: РИА Новости
В Белоруссию поступила качественная российская нефть
МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Сегодня по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн «Белнефтехим».
«Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча», — отмечается на сайте ведомства.
После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».
Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла в середине апреля.
«Транснефть» признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.
После этого Владимир Путин поручил главе «Транснефти» проработать меры по усилению контроля за приемом нефти и доложить о результатах главе правительства.