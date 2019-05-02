Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»

Ранее о намерении распечатать стратегические запасы сырой нефти объявляла также Чехия. Поставки через нефтепровод «Дружба» из России были приостановлены примерно неделю назад из-за чрезвычайно высокого содержания вызывающих коррозию органических хлоридов.
Россия уже заявила, что проблема решена и нефть, идущая по трубам «Дружбы», соответствует стандартам.
Однако «Белнефтехим» считает, что для полной очистки нефтетранспортных систем в Беларуси потребуется «несколько месяцев напряженной работы».
Впервые о превышении нормы содержания органических хлоридов в нефти сообщил 18 апреля Мозырьский НПЗ в Беларуси, через которую идет в Европу трубопровод «Дружба». Также загрязнение было обнаружено в нефти, которая транспортируется морским путем из портов Балтики. По информации нефтедобывающей компании, органические хлориды могли попасть в нефтепровод в Самарском регионе.