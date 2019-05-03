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15:46 (мск), источник: ТАСС

Почти 7 млн россиян обязали через суд заплатить за жилье более 130 млрд рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в 2018 году в судах, впервые за несколько лет опередив иски по взысканию долгов по кредитам и займам. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Пять лет назад в суды было подано 2,14 млн таких исков, 10 лет назад — 1,47 млн.

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Из 6,6 млн рассмотренных исков суды удовлетворили 99%. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) возросла до 134,5 млрд рублей. За 10 лет (с 2008 года) этот показатель вырос в пять раз.

Большая часть удовлетворенных судами исков (5,7 млн) касалась суммы долга до 50 тыс. рублей, 365 тысяч — от 50 до 100 тыс. рублей, 153 тыс. исков — на суммы от 100 до 300 тыс. рублей. Почти 16 тыс. ответчиков оказались должны за ЖКУ от 300 тыс. до до 500 тыс. рублей. Еще 1,8 тыс. ответчиков задолжали до 1 млн рублей, а 521 превысили отметку долга в 1 млн рублей.

Число исков по оплате жилья впервые за несколько лет обошло количество исков по взысканию сумм по займам и кредитам, которые в последние годы росли большими темпами.

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Долги по займам

Если число исков по ЖКУ выросло за 10 лет вчетверо, то число обращений в суд по взысканию кредитов и займов с граждан — почти в 10 раз. В 2008 году их было 647 тыс., а в 2018 году — уже 5,68 млн. Если в 2008 году суды удовлетворили иски по кредитам и займам на 106 млрд рублей, то в 2018 году — на 852 млрд рублей. При этом самих исков в прошлом году было подано на 1,26 трлн рублей.

По львиной доли исков по займам (3,1 млн рублей) ответчиков просили вернуть долги до 50 тыс. рублей. Более 900 тыс. человек суды обязали оплатить кредиты на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 857 тысяч задолжали от 100 до 300 тыс. рублей. 185 тыс. исков подавались на суммы до 500 тыс. рублей, 92 тыс. — до 1 млн. Почти почти по 69 тыс. исков долги составили свыше 1 млн рублей.

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Иски по кредитам и оплате жилья в 2018 году составили 75% от всех исков, рассмотренных за год судами общей юрисдикции. Как правило, они рассматриваются в упрощенном (приказном порядке). Согласно данным судебных приставов, должники по кредитам и оплате жилищно-коммунальных услуг все чаще пополняют ряды невыездных должников. К началу мая в числе невыездных из-за долгов числились каждый 50-й житель России и каждый 100-й житель Москвы.

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