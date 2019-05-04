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08:12 (мск), источник: РИА Новости

«Шок вполне допустим»: что будет с рублем после майских праздников

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С начала года рубль укрепился к доллару почти на десять процентов — помогла дорогая нефть.

ЦБ: $ 64.6314   -0.06 € 72.3096   +0.11 ММВБ: $ 65.1050   -0.33 € 72.8950   -0.23
Источник: РИА Новости

Российская валюта спокойно пережила угрозы новых санкций, и инвесторы охотно вкладываются в госдолг. Что изменится во втором квартале и каких сюрпризов можно ждать от обменного курса после майских праздников — в материале РИА Новости.

Неплохое начало

В конце марта и начале апреля отечественная валюта прервала тренд на укрепление, просев из-за того, что в США вспомнили об «адских санкциях». Однако аналитики сразу заверили: все это инвесторы уже заложили в цену, и рубль в состоянии нивелировать риски. Так и вышло. К концу месяца рубль стабилизировался, вплотную приблизившись к отметке в 63,6 за доллар.

Тем не менее майские праздники изменят ситуацию: длинные выходные — раздолье для спекулянтов и непрофессионалов.

С 1 по 15 мая все крупные игроки уйдут на каникулы. «Спекулянты и непрофессиональные инвесторы попытаются качать рынок, чтобы заработать на волатильности. Поэтому рубль может несколько подешеветь», — отмечает Сергей Королев, руководитель департамента по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Впрочем, ослабление, если и произойдет, будет краткосрочным, поскольку никаких фундаментальных причин для этого нет.

Факторы укрепления

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Баррель Brent стоит больше 74 долларов — максимум с ноября. И, судя по всему, котировки продолжат подниматься: рынку грозит дефицит предложения из-за планов Вашингтона ввести полный запрет на покупку сырья у Ирана.

Но это не единственный аргумент в пользу национальной денежной единицы. Не менее важное обстоятельство — приток портфельных инвестиций в российские активы, в частности в ОФЗ. Иностранные игроки, желая заработать на высокой доходности гособлигаций, продают валюту, подталкивая рубль вверх.

Аналитики указывают на то, что опасения относительно перспектив мировой экономики поутихли — соответственно, инвесторы не спешат перекладывать капитал из активов развивающихся рынков в более надежные. Стимулирует их и риторика ЦБ.

У нас сейчас высокая ключевая ставка, обеспечивающая привлекательность вложений в гособлигации. Регулятор подает сигналы о том, что ставка скоро начнет снижаться. Это вызывает у инвесторов желание прийти в Россию до того, как это произойдет.
Татьяна Евдокимова
главный экономист Nordea Bank

Доллар дешевле 63 рублей

Поскольку фундаментальных причин для ослабления рубля нет, а геополитические и санкционные риски отодвинулись на второй план, в ближайшие три-шесть месяцев национальная валюта продолжит укрепляться и способна дойти до отметки 62,50 в паре с долларом, прогнозируют в Nordea Bank.

С 6 мая Минфин планирует существенно увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Но, как отмечает Королев, это не слишком повлияет на российскую денежную единицу.

Вполне достижимым он видит уровень в 63 рубля за доллар во втором квартале — при отсутствии геополитических стрессов и уверенно высокой цене нефти.

«Говорить о каком-то мощном ослаблении рубля в ближайшее время не приходится, так как положительное сальдо платежного баланса сохраняется, а это означает, что приток валюты в страну доминирует над оттоком, — соглашается Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании “Открытие Брокер”. —  Кроме того, международные резервы уже несколько месяцев превышают совокупные внешние обязательства страны. Поэтому мы ожидаем колебания доллара в диапазоне от 62,5 до 65,5 рубля».

Временное затишье

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Хотя с точки зрения макроэкономики неприятных сюрпризов быть не должно, определенные риски все же есть. Агентство Bloomberg, ссылаясь на сенатора-республиканца Марко Рубио, отмечает, что американский конгресс «постепенно теряет интерес» к ограничительным мерам против России. Но аналитики не исключают активизации конгрессменов ближе к концу года, поскольку на 3 ноября 2020-го намечены выборы президента в США.

«Поскольку все последние санкционные инициативы в основном были связаны с российским предполагаемым вмешательством в выборы, по мере приближения выборов антироссийские настроения в американской элите будут усиливаться», — считает Татьяна Евдокимова из Nordea Bank.

Эксперты указывают и на другой ключевой риск: бэквордацию на срочном рынке нефти. Игроки рынка думают, что нефть в ближайшие три месяца будет стоить дорого, а через девять месяцев — упадет.

«Это риск конца второго — начала третьего квартала: шок вполне допустим. Если этот сценарий, который закладывают крупные игроки, реализуется, то, конечно же, наша валюта не удержится на уровне 63−64 к доллару и ослабеет до 66-ти», — предупреждает Королев.

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