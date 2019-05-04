08:12 (мск), источник: РИА Новости
«Шок вполне допустим»: что будет с рублем после майских праздников
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С начала года рубль укрепился к доллару почти на десять процентов — помогла дорогая нефть.
Российская валюта спокойно пережила угрозы новых санкций, и инвесторы охотно вкладываются в госдолг. Что изменится во втором квартале и каких сюрпризов можно ждать от обменного курса после майских праздников — в материале РИА Новости.
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С 1 по 15 мая все крупные игроки уйдут на каникулы. «Спекулянты и непрофессиональные инвесторы попытаются качать рынок, чтобы заработать на волатильности. Поэтому рубль может несколько подешеветь», — отмечает Сергей Королев, руководитель департамента по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».
Впрочем, ослабление, если и произойдет, будет краткосрочным, поскольку никаких фундаментальных причин для этого нет.
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Но это не единственный аргумент в пользу национальной денежной единицы. Не менее важное обстоятельство — приток портфельных инвестиций в российские активы, в частности в ОФЗ. Иностранные игроки, желая заработать на высокой доходности гособлигаций, продают валюту, подталкивая рубль вверх.
Аналитики указывают на то, что опасения относительно перспектив мировой экономики поутихли — соответственно, инвесторы не спешат перекладывать капитал из активов развивающихся рынков в более надежные. Стимулирует их и риторика ЦБ.
У нас сейчас высокая ключевая ставка, обеспечивающая привлекательность вложений в гособлигации. Регулятор подает сигналы о том, что ставка скоро начнет снижаться. Это вызывает у инвесторов желание прийти в Россию до того, как это произойдет.
Поскольку фундаментальных причин для ослабления рубля нет, а геополитические и санкционные риски отодвинулись на второй план, в ближайшие
С 6 мая Минфин планирует существенно увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Но, как отмечает Королев, это не слишком повлияет на российскую денежную единицу.
«Говорить о
Хотя с точки зрения макроэкономики неприятных сюрпризов быть не должно, определенные риски все же есть. Агентство Bloomberg, ссылаясь на
«Поскольку все последние санкционные инициативы в основном были связаны с российским предполагаемым вмешательством в выборы, по мере приближения выборов антироссийские настроения в американской элите будут усиливаться», — считает Татьяна Евдокимова из Nordea Bank.
Эксперты указывают и на другой ключевой риск: бэквордацию на срочном рынке нефти. Игроки рынка думают, что нефть в ближайшие три месяца будет стоить дорого, а через девять месяцев — упадет.
«Это риск конца второго — начала третьего квартала: шок вполне допустим. Если этот сценарий, который закладывают крупные игроки, реализуется, то, конечно же, наша валюта не удержится на уровне 63−64 к доллару и ослабеет до 66-ти», — предупреждает Королев.