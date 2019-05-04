20:50 (мск), источник: Известия
Чистая российская нефть поступила в Белоруссию
Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Белнефтехим» в субботу, 4 мая.
«4 мая 2019 года в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС “Мозырь” ОАО “Гомельтранснефть Дружба”. В 15:00 начался ее прием в резервуары», — рассказали в
«Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО “Мозырский НПЗ” приступит с 6 мая», — говорится в сообщении «Белнефтехима».
На резкое ухудшение ее качества «Белнефтехим» пожаловалась 19 апреля. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.
Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Соответствующие материалы были переданы в ФСБ.
Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес России очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.