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15:33 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: Boeing около года скрывал неполадки модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности, сообщает The Wall Street Journal. Функция, о которой идет речь, должна предупреждать пилотов о неисправных датчиках угла атаки в самолетах.

Источник: AP 2019

Как уточняет WSJ, не ясно, могла бы эта функция предотвратить падение Boeing 737 MAX в Индонезии и последующую авиакатастрофу самолета этой же модели в Эфиопии. По данным издания, после первого крушения Boeing предоставил авиакомпаниям и пилотам «частичные и противоречивые объяснения» причин катастрофы. Лишь спустя пять месяцев после второй аварии корпорация «стала более откровенна» относительно имеющихся неполадок, утверждает WSJ.

Ранее WSJ писало, что Boeing не уведомил авиакомпании и регуляторов об отключении стандартного сигнала тревоги на 737 MAX. Именно его отсутствие могло стать критическим фактором в крушениях лайнеров этой модели в Эфиопии и Индонезии.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.

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