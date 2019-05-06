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12:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Перевозчики не планируют приостанавливать полеты SSJ 100

Российские авиакомпании и ведомства пока не намерены отказываться от использования самолетов Sukhoi Superjet 100, один из которых 5 мая аварийно сел и загорелся в Шереметьево. В МЧС «РИА Новости» заявили, что не планируют приостанавливать эксплуатацию своих SSJ 100.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:17 (мск)У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
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«Сегодня летим этим бортом в Якутию», — рассказал агентству представитель пресс-службы министерства.

Не намерена приостанавливать полеты SSJ 100 и «ИрАэро», в парке которой находятся восемь таких самолетов. В авиакомпании «Интерфаксу» пояснили, что раньше к SSJ 100 претензий не было. Перевозчик не будет отменять или пересматривать рейсы с лайнерами этой модели. «За три года эксплуатации эта машина с технической точки зрения зарекомендовала себя с хорошей стороны. Мы намерены дождаться итогов расследования аварии в Москве», — уточнили в компании.

Авиакомпания «Азимут» также заявила, что будет выполнять полеты SSJ 100 согласно расписанию. Перевозчик эксплуатирует девять воздушных судов этой марки. «У нас есть свое расписание, есть свои текущие проверки самолетов и все остальное, мы согласно этому штатному расписанию действуем», — сказал «РИА Новости» представитель компании.

Новость
Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet 100

В авиакомпании «Якутия» сообщили, что усилят контроль за техническим состоянием самолетов SSJ 100. В парке перевозчика находятся два воздушных судна этой модели. Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации SSJ 100 примут по итогам расследования катастрофы в Шереметьево.

Лайнер SSJ 100, принадлежавший «Аэрофлоту», выполнял рейс SU 1492 Москва—Мурманск. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек, еще девять были госпитализированы. Расследованием обстоятельств ЧП занимается центральный аппарат СКР. В числе возможных причин крушения — недостаточная квалификация пилотов, неисправность лайнера и неблагоприятные метеоусловия. Пилот сгоревшего SSJ 100 утверждает, что в лайнер ударила молния.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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