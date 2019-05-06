Перевозчики не планируют приостанавливать полеты SSJ 100

«Сегодня летим этим бортом в Якутию», — рассказал агентству представитель
Не намерена приостанавливать полеты SSJ 100 и «ИрАэро», в парке которой находятся восемь таких самолетов. В авиакомпании «Интерфаксу» пояснили, что раньше к SSJ 100 претензий не было. Перевозчик не будет отменять или пересматривать рейсы с лайнерами этой модели. «За три года эксплуатации эта машина с технической точки зрения зарекомендовала себя с хорошей стороны. Мы намерены дождаться итогов расследования аварии в Москве», — уточнили в компании.
Авиакомпания «Азимут» также заявила, что будет выполнять полеты SSJ 100 согласно расписанию. Перевозчик эксплуатирует девять воздушных судов этой марки. «У нас есть свое расписание, есть свои текущие проверки самолетов и все остальное, мы согласно этому штатному расписанию действуем», — сказал «РИА Новости» представитель компании.
В авиакомпании «Якутия» сообщили, что усилят контроль за техническим состоянием самолетов SSJ 100. В парке перевозчика находятся два воздушных судна этой модели. Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации SSJ 100 примут по итогам расследования катастрофы в Шереметьево.
Лайнер SSJ 100, принадлежавший «Аэрофлоту», выполнял рейс SU 1492 Москва—Мурманск. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек, еще девять были госпитализированы. Расследованием обстоятельств ЧП занимается центральный аппарат СКР. В числе возможных причин крушения — недостаточная квалификация пилотов, неисправность лайнера и неблагоприятные метеоусловия. Пилот сгоревшего SSJ 100 утверждает, что в лайнер ударила молния.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.