Акции «Аэрофлота» рухнули после авиакатастрофы в Шереметьево

Акции компании «Аэрофлот», чей самолет в воскресенье, 5 мая, совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево», упали в понедельник на открытии торгов на Московской бирже.
Стоимость бумаг в первую минуту торгов упала на 4,1%, до 92,7 рубля, свидетельствуют данные биржи. Объем торгов составил 42 млн рублей. Затем бумаги немного восстановились, а объем торгов снизился. По данным на 11:30 мск, акции компании падают на 2,2%, до 94,54 рубля за бумагу. Объем торгов составляет 12 млн рублей.
Акции авиаперевозчика падают сильнее рынка. Индекс Московской биржи в понедельник утром снижается на 0,9%, индекс РТС — на 1,1%.
В воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий «Аэрофлоту», совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, после чего загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 41 человек погиб. На данный момент следствие рассматривает три возможные причины крушения самолета: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
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