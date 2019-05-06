12:32 (мск), источник: Ведомости
Рубль подешевел после майских праздников
Курс снижается вслед за ценой на нефть.
Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в понедельник, 6 мая. На открытии торгов курс доллара вырос на 32 коп. до 65,4 руб., евро — на 26 коп. до 73,2 руб.
К 11.30 мск курс доллара скорректировался до 65,22 руб., а евро — до 72,98 руб.
Рубль дешевеет вслед за нефтью, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: стоимость июньских фьючерсов марки Brent упала ниже психологически важного уровня в $70 за баррель.
К 11.37 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 1,5% до $69,83.
Такие движения особенно заметны на низколиквидном рынке, замечает Суверов: «К нормальным оборотам торгов рынок валюты вернётся только в десятых числах мая, когда закончатся праздники».
Нефтяные котировки упали после того, как в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о повышении импортных тарифов на часть китайских товаров с 10% до 25%, указывает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. В ответ Китай может прекратить торговые переговоры с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Торговая сделка между Китаем и США под угрозой срыва. Свою лепту внесла и Саудовская Аравия которая заявила, что снизит в июне цены на нефть для потребителей из США, но повысит цены для других регионов», — продолжает Кочергин.
После заявления Трампа о повышении пошлин на китайские товары, инвесторы начали выходить из рисковых активов и сейчас доллар дорожает к большинству валют развивающихся стран, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. Валюты развивающихся стран дешевеют к доллару с прошлой недели: курс китайского юаня и бразильского реала на прошлой неделе упал на 0,2%, индонезийской рупии и южноафриканского рандеву — на 0,5−0,7%, перечисляет в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.
Анна Третьяк