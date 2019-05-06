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19:00 (мск), источник: Интерфакс

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ 100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Ямал», в парке которой сейчас состоит 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов приобрести еще десять машин этого типа, сообщил «Интерфаксу» в понедельник генеральный директор компании Василий Крюк.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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Источник: АТК «Ямал»

«Не будем приобретать (еще десять SSJ 100 — ИФ). К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк (данного типа самолетов — ИФ)», — отметил Крюк.

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся у компании SSJ 100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией». Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года.

В конце апреля сообщалось, что «Ямал» собирается арендовать несколько двигателей SaM146, которыми оснащаются «суперджеты». Соответствующий договор перевозчик заключил с «ОДК-Сатурн», российским акционером компании-производителя SaM146 — PowerJet (второй акционер — французская Safran). В пресс-службе «Ямала» тогда не комментировали, чем вызвана необходимость аренды дополнительных моторов. При этом в прошлом году неоднократно сообщалось о поломках SaM146 у действующих эксплуатантов SSJ 100, в том числе авиакомпании «Якутия». Это привело к дефициту двигателей под новое производство (моторы, предназначавшиеся для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых) и, как следствие, снижению поставок заказчикам.

Вместе с тем, авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся SSJ 100 в связи с катастрофой в «Шереметьево».

«Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа», — отметил глава «Ямала».

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