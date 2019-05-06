Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ 100

«Не будем приобретать (еще десять SSJ 100 — ИФ). К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк (данного типа самолетов — ИФ)», — отметил Крюк.
Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся у компании SSJ 100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией». Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года.
В конце апреля сообщалось, что «Ямал» собирается арендовать несколько двигателей SaM146, которыми оснащаются «суперджеты». Соответствующий договор перевозчик заключил с «ОДК-Сатурн», российским акционером
Вместе с тем, авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся SSJ 100 в связи с катастрофой в «Шереметьево».
«Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа», — отметил глава «Ямала».
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