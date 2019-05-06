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19:43 (мск), источник: Forbes

Авиакатастрофа без точного числа жертв: как «Аэрофлот» рассказывает о сгоревшем SSJ 100

В результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» погиб 41 человек. Однако в своих пресс-релизах перевозчик ни разу не упомянул число жертв и не привел список погибших.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
19:49 (мск)«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
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В воскресенье в «Шереметьево» совершил жесткую посадку и загорелся Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». Погиб 41 человек — больше половины из тех, кто находился на борту. Список погибших Telegram-канал Baza опубликовал еще в 01:00 в понедельник. На сайте «Аэрофлота» после ЧП были размещены восемь сообщений (к моменту публикации материала), но ни в одном из них ни количества жертв, ни списка погибших нет.

Как «Аэрофлот» сообщал об авиакатастрофе

В первом сообщении компания подтверждает информацию о возгорании самолета. «Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам», — указывает «Аэрофлот». Отмечается, что есть пострадавшие, их количество уточняется. На сайте перевозчика точное время публикации сообщения не указывается. «РИА Новости» процитировало его в 20:16. Следственный комитет России (СКР) на тот момент уже заявил о как минимум одном погибшем.

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Во втором сообщении «Аэрофлот» предупреждает клиентов об изменении расписания рейсов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы «Шереметьево». О крушении, из-за которого и была закрыта полоса, нет ни слова. В третьем сообщении о бесплатной доставке в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса появляются слова о том, что экипаж «сделал все для спасения пассажиров», а эвакуацию провели «всего за 55 секунд при отраслевом нормативе 90 секунд». О погибших информации снова нет. На сайте «Интерфакса» этот релиз был опубликован в 21.41. К тому времени представитель СКР уже подтвердил гибель 13 человек.

В четвертом сообщении «Аэрофлот» опубликовал список выживших и госпитализированных. В нем — 33 человека, авиакомпания уточнила, что список неполный. О погибших опять ни слова. Агентства начали цитировать сообщение в 0:59. К тому времени представитель Следственного комитета сообщила журналистам в аэропорту о 41 погибшем (съемка пресс-подхода есть, к примеру, у «Коммерсанта»). На сайте самого СКР в воскресенье сообщалось только, что из 78 человек «выжило 37 человек». В опубликованном в понедельник сообщении говорится, что из сгоревшего салона «изъяты тела 41-го человека».

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Только в пятом сообщении «Аэрофлот» впервые признает, что «всех спасти не удалось». Снова подчеркивается, что «экипаж сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим». Сколько человек погибло, «Аэрофлот» не указывает, список жертв не приводит. Судя по материалам агентств, эта новость была опубликована «Аэрофлотом» около трех часов ночи, то есть, спустя три часа после сообщения СК, что погиб 41 человек.

Еще одно сообщение вышло утром. Оно касается страховых выплат родственникам погибших и пострадавшим. Числа и списка погибших там все также нет.

Лишь около 17:00 в понедельник на сайте «Аэрофлота» появилось сообщение со списком всех пассажиров рейса. В этой же публикации приводились данные по выжившим. Кто из пассажиров погиб, не уточняется.

Реакция соцсетей

Реакция авиакомпании заинтересовала пользователей соцсетей. На то, что в пресс-релизах «Аэрофлота» нет сведений о погибших, в частности, обратила внимание авиационный обозреватель Анастасия Дагаева. «Что это такое?! Так теперь принято что ли?», — написала она.

Директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Максим Фетисов не стал отвечать на вопрос Forbes, сославшись на занятость, и попросил обратиться в пресс-службу по электронной почте. Forbes направил запрос в «Аэрофлот», ответ компании к моменту публикации материала не поступил. В пресс-службе МЧС России Forbes сообщили, что министерство не комментирует ситуацию в Шереметьево. «Дело полностью занимается Следственный комитет, вопрос о том, почему не опубликованы списки, тоже к ним», — сообщил сотрудник пресс-службы. В СКР на звонки Forbes не ответили.

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Надо ли публиковать списки погибших?

В некоторых случаях списки погибших при авиакатастрофах публикует МЧС, в некоторых — сами авиакомпании. «Иногда так бывает, что списки погибших публикуются не сразу, но не по авиакатастрофам, потому что с перелетами сразу видно: кто зарегистрировался на рейс и прошел на борт. Не стоит большого труда посчитать, кто выжил», — говорит спасатель отряда «ЦентроСпас» МЧС России Константин Гаврилов. Однако каких-то специальных требований или внутренних инструкций публиковать такие списки у МЧС нет, уверяет он: «МЧС занимается ликвидацией последствий. А всеми данными по расследованию происшествий занимается Следственный комитет».

Авиакомпании также поступают по-разному. Например, «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 в Подмосковье в апреле 2018 года решила список пассажиров опубликовать. При крушении в Казани в 2013 году список погибших обнародовало МЧС, но авиакомпания «Татарстан» после катастрофы назвала зарегистрированных пассажиров и членов экипажа — никто из них не выжил. В 2012 году список погибших в крушении под Тюменью публиковала Utair. Обратный пример — Fly Dubai из ОАЭ не публиковала список жертв крушения в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году, за нее это сделало МЧС.

Как «Аэрофлот» работает над своим имиджем?

«Забота о репутации — одно из главных отличительных свойств “Аэрофлота” и его руководства», — писал в ноябре The Bell. Он подсчитал с помощью сайта госзакупок, что в 2017 году «Аэрофлот» заключил контракты на информационные и рекламно-информационные услуги на общую сумму 858 млн рублей при чистой прибыли 23 млрд рублей. Речь шла о размещении материалов в федеральных и региональных СМИ, услугах PR-агентств, управлении информационными рисками и мониторинге соцсетей. Источники The Bell тогда уточнили, что реальный бюджет компании на продвижение превышает 1 млрд рублей, а крупнейшими бенефициарами являются агентства «Михайлов и партнеры» и «Т+» (последнее ранее возглавлял нынешний замначальника управления общественных проектов администрации президента Алексей Гореславский). В «Аэрофлоте» эти цифры не комментировали. Опрошенные The Bell эксперты сошлись во мнении, что сумма затрат — нормальная для большой авиакомпании и не выше, чем у европейских конкурентов.

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Русская служба BBC писала, что «Аэрофлот» в прошлом году заключил 15 контрактов с федеральными и отраслевыми СМИ на размещение информационных материалов на сумму. Среди изданий, имеющих контракт с «Аэрофлотом», Русская служба BBC упомянула Life, «Коммерсантъ», «Интерфакс», а также телеканал РБК и радиостанции Business FM, «Вести FM» и «Маяк». Некоторые из этих СМИ, как отмечала Русская служба BBC, проигнорировали конфликт «Аэрофлота» с блогером и соучредителем фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским, хотя тема тогда была одной из самых обсуждаемых.

В прошлом году «Аэрофлот» потратил на «коммерческие и маркетинговые расходы» 11,1 млрд рублей (на 38% меньше, чем годом ранее). Это указано в отчетности по МСФО за прошлый год. В отчете за четвертый квартал 2018 года компания заявляет, что «Аэрофлот» — «один из самых известных и узнаваемых брендов, которые ассоциируются с Россией». Перевозчик отмечает, что «продвигает бренд с использованием самых современных методик», и «предпринимает последовательные шаги, которые объективно содействуют повышению стоимости бренда». Это, в частности, повышение требований к отбору бортпроводников и качества их обучения, повышение технологичности сервиса, повышение качества и разнообразия бортового питания и ассортимента напитков и улучшение технической базы и развлекательного контента на борту.

Ринат Таиров, Анастасия Михайлова

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