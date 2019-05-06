Авиакатастрофа без точного числа жертв: как «Аэрофлот» рассказывает о сгоревшем SSJ 100

В воскресенье в «Шереметьево» совершил жесткую посадку и загорелся Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». Погиб 41 человек — больше половины из тех, кто находился на борту. Список погибших
В первом сообщении компания подтверждает информацию о возгорании самолета. «Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам», — указывает «Аэрофлот». Отмечается, что есть пострадавшие, их количество уточняется. На сайте перевозчика точное время публикации сообщения не указывается. «РИА Новости» процитировало его в 20:16. Следственный комитет России (СКР) на тот момент уже заявил о как минимум одном погибшем.
Во втором сообщении «Аэрофлот» предупреждает клиентов об изменении расписания рейсов
В четвертом сообщении «Аэрофлот» опубликовал список выживших и госпитализированных. В нем — 33 человека, авиакомпания уточнила, что список неполный. О погибших опять ни слова. Агентства начали цитировать сообщение в 0:59. К тому времени представитель Следственного комитета сообщила журналистам в аэропорту о 41 погибшем (съемка
Только в пятом сообщении «Аэрофлот» впервые признает, что «всех спасти не удалось». Снова подчеркивается, что «экипаж сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим». Сколько человек погибло, «Аэрофлот» не указывает, список жертв не приводит. Судя по материалам агентств, эта новость была опубликована «Аэрофлотом» около трех часов ночи, то есть, спустя три часа после сообщения СК, что погиб 41 человек.
Еще одно сообщение вышло утром. Оно касается страховых выплат родственникам погибших и пострадавшим. Числа и списка погибших там все также нет.
Лишь около 17:00 в понедельник на сайте «Аэрофлота» появилось сообщение со списком всех пассажиров рейса. В этой же публикации приводились данные по выжившим. Кто из пассажиров погиб, не уточняется.
Реакция авиакомпании заинтересовала пользователей соцсетей. На то, что в
Директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Максим Фетисов не стал отвечать на вопрос Forbes, сославшись на занятость, и попросил обратиться в
В некоторых случаях списки погибших при авиакатастрофах публикует МЧС, в некоторых — сами авиакомпании. «Иногда так бывает, что списки погибших публикуются не сразу, но не по авиакатастрофам, потому что с перелетами сразу видно: кто зарегистрировался на рейс и прошел на борт. Не стоит большого труда посчитать, кто выжил», — говорит спасатель отряда «ЦентроСпас» МЧС России Константин Гаврилов. Однако
Авиакомпании также поступают
«Забота о репутации — одно из главных отличительных свойств “Аэрофлота” и его руководства», — писал в ноябре The Bell. Он подсчитал с помощью сайта госзакупок, что в 2017 году «Аэрофлот» заключил контракты на информационные и
Русская служба BBC писала, что «Аэрофлот» в прошлом году заключил 15 контрактов с федеральными и отраслевыми СМИ на размещение информационных материалов на сумму. Среди изданий, имеющих контракт с «Аэрофлотом», Русская служба BBC упомянула Life, «Коммерсантъ», «Интерфакс», а также телеканал РБК и радиостанции Business FM, «Вести FM» и «Маяк». Некоторые из этих СМИ, как отмечала Русская служба BBC, проигнорировали конфликт «Аэрофлота» с блогером и соучредителем фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским, хотя тема тогда была одной из самых обсуждаемых.
В прошлом году «Аэрофлот» потратил на «коммерческие и маркетинговые расходы» 11,1 млрд рублей (на 38% меньше, чем годом ранее). Это указано в отчетности по МСФО за прошлый год. В отчете за четвертый квартал 2018 года компания заявляет, что «Аэрофлот» — «один из самых известных и узнаваемых брендов, которые ассоциируются с Россией». Перевозчик отмечает, что «продвигает бренд с использованием самых современных методик», и «предпринимает последовательные шаги, которые объективно содействуют повышению стоимости бренда». Это, в частности, повышение требований к отбору бортпроводников и качества их обучения, повышение технологичности сервиса, повышение качества и разнообразия бортового питания и ассортимента напитков и улучшение технической базы и развлекательного контента на борту.
Ринат Таиров, Анастасия Михайлова
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