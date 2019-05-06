«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100

Как сообщает пресс-служба компании, родственникам погибших выплатят по 5 млн руб., госпитализированным пассажирам — по 2 млн руб., всем остальным — по 1 млн руб.
Получить компенсацию можно будет с 7 мая после подачи заявления в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах продаж авиакомпании в Москве. Компенсация назначена в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным федеральным законом.
Также сегодня «Аэрофлот» опубликовал список всех пассажиров самолета.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что выплаты осуществят регионы, «Аэрофлот» и страховщики. По его словам, правительства Москвы и Московской области выплатят своим пострадавшим жителям по 500 тыс. руб., а семьям погибших — 1 млн руб. Аналогичные выплаты назначили власти Мурманской области.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявлял, что в случае причинения вреда жизни страховая выплата компании «АльфаСтрахование» составляет 2,025 млн руб., а при причинении вреда здоровью — до 2 млн руб. Родственники погибших могут рассчитывать на компенсацию в размере 2 млн руб., а также 25 тыс. руб. на погребение. Кроме того, Пенсионный фонд России (ПФР) в своем сообщении заявил, что готов «в кратчайшие сроки» назначить пенсии членам семей, погибших в авиакатастрофе.
Катастрофа с SSJ 100 произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. На борту находились 78 человек, из которых 41 человек погиб, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. В числе версий катастрофы следствие рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность лайнера и плохую погоду. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим в Шереметьево.
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