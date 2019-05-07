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00:52 (мск), источник: ТАСС

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России в первом квартале 2020 года

ТАСС, 6 мая. В отчете финансовой организации уточняется, что в 2018—2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений.

Источник: AP 2019

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Эта информация следует из отчетности российского подразделения инвестбанка за 2018 год.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в Банк России в первом квартале 2020 года», — говорится в документе.

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Отмечается, что в 2018—2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений, все рабочие процессы идут на постоянной основе.

Американский банковский холдинг Morgan Stanley 13 декабря 2018 года объявил о решении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода операций в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

Тогда в инвестбанке отмечали, что реструктуризация присутствия банка на российском рынке — обоснованное решение на фоне снижения клиентской активности, связанной в том числе с введенными в адрес России санкциями.

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