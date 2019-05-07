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05:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82−95%. В Минэкономики предупреждают, что это в свою очередь может создать риски возникновения дефицита мощностей и самих материалов, а также способно спровоцировать рост цен на этом рынке. Для снижения этих рисков Минэкономики предлагает вводить новые мощности и проработать единый порядок распределения лицензий на месторождения общедоступных ископаемых.

Как стало известно «Ъ», Минэкономики направило в правительство проект доклада президенту о потребности экономики в строительных материалах (документ есть у «Ъ»). В пресс-службе Белого дома «Ъ» сообщили, что задание провести в срок до 1 мая анализ ресурсного потенциала строительной отрасли было дано министерству по итогам состоявшегося 12 апреля совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по теме ценообразования на стройматериалы.

Поясним, что от состояния отрасли производства стройматериалов сейчас зависит успешность реализации минимум двух национальных проектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».
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Эти нацпроекты в 2019—2024 годах должны стать основными драйверами спроса в отрасли. Правительство старается не допустить необоснованного удорожания материалов — поскольку оно скажется на себестоимости стройки. Обеспеченность стройматериалами власти ранее оценивали по-разному — вице-премьер Виталий Мутко сообщал о готовности отрасли к нацпроектам, глава Минтранса Евгений Дитрих называл нехватку дорожно-строительных материалов одним из основных рисков нацпроекта «Безопасные дороги».

Как следует из подготовленного Минэкономики проекта доклада, существуют риски роста цен и возникновения дефицита производственных мощностей и даже самих материалов в период реализации нацпроектов. Существенный рост спроса может привести к «критически высокому уровню загрузки мощностей» по их производству — это, предупреждают в Минэкономики, может обернуться ценовыми всплесками, которые будут особенно высокими в регионах с ярко выраженным дефицитом мощностей и скачкообразным ростом потребления.

Потребление песка при строительстве может вырасти на 42% в 2024 году, а уровень загрузки производственных мощностей — до 82%.

Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а уровень загрузки предприятий — до 95%. В связи с этим Минэкономики предлагает рассмотреть вопрос о разработке новых карьеров для добычи этого сырья — указывая, впрочем, что развертыванию дополнительных мощностей может препятствовать недостаточный уровень конкуренции среди добывающих компаний. Такая ситуация вызвана отсутствием однообразия в порядке распределения лицензий в регионах, что создает излишние барьеры в этой отрасли.

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«Сейчас цены варьируются в разных регионах и зависят от неравномерности распределения мощностей, а также способности удовлетворять объем спроса», — говорится в материалах Минэкономики. Конечная цена для потребителя может существенно превышать цену на карьере (на песок — более чем в 2,5 раза, а на щебень — более чем в два раза), что объясняется транспортными расходами и наценками посредников. «Существует риск дальнейшего увеличения стоимости доставки, связанный главным образом с дефицитом полувагонов», — предупреждает ведомство. Наибольшие опасения у Минэкономики вызывают риски существенного удорожания битума — при прогнозном росте потребления до 48% уровень загрузки мощностей достигнет 86%, а в периоды пикового спроса — 100%.

Удорожание материала может спровоцировать и завершение налогового маневра — ежегодный вклад этого фактора в рост цен на битум оценен ведомством в 10% вплоть до 2024 года.

Более благополучна ситуация с потреблением цемента — его рост к 2024 году прогнозируется до 66% (по сравнению с 2018-м).

Сейчас, констатирует Минэкономики, имеется достаточное количество производственных мощностей — их загрузка в 2018 году составила 51%, а к 2024 году она достигнет 84%. «Ввиду их достаточности и сбалансированной географической диверсификации возникновение риска нехватки производственных мощностей, а также значительного роста цены представляется маловероятным», — считают в ведомстве.

Для снижения рисков дефицита материалов и роста цен на них Минэкономики предлагает принять меры по вводу дополнительных мощностей по производству и хранению битума, сдерживанию роста спроса на него (посредством оптимизации строительных планов). Предложено также проработать единый порядок распределения лицензий на месторождения, а также обсудить возможности увеличения объема поставок грузов железнодорожным транспортом в регионы, в которых ожидается дефицит материалов. Отчасти эти вопросы уже поднимались в правительстве и еще будут обсуждаться — ведомства представят свои предложения в Белый дом после 20 мая.

Евгения Крючкова

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