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10:26 (мск), источник: РИА Новости

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минприроды России готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, заявил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Источник: Dennis/CC0

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого вида посуды.

В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив их в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.

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