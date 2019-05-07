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10:01 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. По данным Ассоциации туроператоров России, отменены все вылеты после майских праздников до июля.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали, которые выполняет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, остров Бали). Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, отменены все вылеты после майских праздников (рейс 11 мая будет выполнен) до июля. «Авиакомпания предлагает туристам только одну опцию — возврат денежных средств. При этом некоторые туристы уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им также предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой — но с доплатой со стороны туристов, согласно коммерческим тарифам», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился, напоминает АТОР.

«Аэрофлот» — единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо. Россияне могут также добраться до Шри-Ланки на стыковочных рейсах Emirates, Air Arabia, Etihad и других.

Рейсы в Денпасар (Индонезия, остров Бали) также являются единственными прямыми на популярный курорт Индонезии. Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров, добавили в ассоциации.

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