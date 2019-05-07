10:01 (мск), источник: ТАСС
«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. По данным Ассоциации туроператоров России, отменены все вылеты после майских праздников до июля.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы на
По данным АТОР, отменены все вылеты после майских праздников (рейс 11 мая будет выполнен) до июля. «Авиакомпания предлагает туристам только одну опцию — возврат денежных средств. При этом некоторые туристы уже улетели на
«Аэрофлот» — единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо. Россияне могут также добраться до
Рейсы в Денпасар (Индонезия, остров Бали) также являются единственными прямыми на популярный курорт Индонезии. Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров, добавили в ассоциации.