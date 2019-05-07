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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские банки захотели спрятать от санкций

Министерство финансов предлагает разрешить ЦБ не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: AP 2019

Так, Банк России сможет не сообщать о слиянии, присоединении, разделении, выделении (создание одного или нескольких новых банков при сохранении прежней кредитной организации) или преобразовании (переход формы собственности из ООО в АО и наоборот) банка.

По существующим правилам, регулятор обязан опубликовывать эту информацию в течение суток. Теперь ему предлагают не раскрывать эту информацию, если под действием санкций оказался сам банк, его руководство, включая глав филиалов, главных бухгалтеров и их заместителей, а также акционеров и лиц, которым принадлежит 20 процентов и более прав голоса.

Таким образом планируется снизить убытки от действия санкций. В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные ограничительным меры могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц и цель предложенной меры — снизить этот негативный эффект.

Однако даже если законопроект будет принят, сам банк по закону будет обязан сообщать о реорганизации на своем сайте и уведомлять об этом кредиторов, отмечает РБК. По мнению экспертов, следующим шагом может стать как раз избавление банков от обязанности раскрывать эту информацию.

В июне прошлого года Минэкономразвития предложило Федеральной антимонопольной службе не раскрывать информацию о готовящихся сделках крупных компаний. Благодаря этому системообразующие компании, находящиеся под угрозой санкций, смогут запутывать структуру собственности.

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