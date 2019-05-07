Высококлассных инвесторов победили «обезьяны с дротиками»

Таким образом решили проверить утверждение профессора Бертона Малкиела, что обезьяна, случайно кидающая дротики, выберет акции лучше, чем квалифицированный инвестор.
«Ни одно животное не пострадало в рамках эксперимента, но некоторые человеческие эго были разрушены», — отмечается в публикации.
Лучший результат среди акций, случайно выбранных журналистами, показал Paychex (рост акций на 41 процент), а худший — Barrett Business Services (минус 12,3 процента). Для сравнения, согласно прогнозам Sohn Conference, худший результат показал GrubHub (минус 35,5 процента), а лучший — Palo Alto Networks (плюс 24,5 процента).
Инвестиции, сделанные по советам экспертов, принесли убыток в 9,7 процента, а акции, выбранные посредством метания дротиков, дали прибыль в 11,1 процента.
В 2012 году кот по кличке Орландо смог получить самую большую прибыль по инвестициям в акции крупных компаний, входящих в индекс FTSE All-Share. Коту удалось опередить команду профессиональных аналитиков и студентов из академии John Warner.