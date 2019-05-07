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15:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

Производитель Sukhoi Superjet 100 хочет построить «самолёт будущего» и просит на это миллиарды

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которой принадлежат «Гражданские самолёты Сухого», обратилось в правительство с просьбой выделить на строительство среднемагистрального самолёта МС-21 дополнительные 39 млрд рублей.

Источник: Корпорация «Иркут»

Об этом пишет «База» со ссылкой на письмо главы компании Юрия Слюсаря.

«Самолёт будущего» создаёт корпорация «Иркут» вместе с Опытно-конструкторским бюро им. А. С. Яковлева. Обе компании принадлежат ОАК. К 2026 году Иркутский авиационный завод должен был выпускать по 72 самолёта ежегодно, но затем мощность увеличили до 100 самолётов в год.

В письме, на которое ссылается издание, говорится, что 18 млрд рублей нужны Иркутскому авиационному заводу для строительства новых производственных корпусов и закупки оборудования. Ещё 15 млрд рублей — АО «Аэрокомпозит» на строительство второго производственного корпуса, 4,5 млрд рублей — АО «Авиастар» на реконструкцию корпусов, 1,5 млрд рублей — для ПАО «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» на оборудование для сборки деталей.

Анна Меликян

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