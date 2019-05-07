Производитель Sukhoi Superjet 100 хочет построить «самолёт будущего» и просит на это миллиарды

Об этом пишет «База» со ссылкой на письмо главы компании Юрия Слюсаря.
«Самолёт будущего» создаёт корпорация «Иркут» вместе с Опытно-конструкторским бюро им. А. С. Яковлева. Обе компании принадлежат ОАК. К 2026 году Иркутский авиационный завод должен был выпускать по 72 самолёта ежегодно, но затем мощность увеличили до 100 самолётов в год.
В письме, на которое ссылается издание, говорится, что 18 млрд рублей нужны Иркутскому авиационному заводу для строительства новых производственных корпусов и закупки оборудования. Ещё 15 млрд рублей — АО «Аэрокомпозит» на строительство второго производственного корпуса, 4,5 млрд рублей — АО «Авиастар» на реконструкцию корпусов, 1,5 млрд рублей — для ПАО «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» на оборудование для сборки деталей.