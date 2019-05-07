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15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Рубль оказался самой успешной валютой развивающихся стран

За первые четыре месяца 2019 года рубль показал лучшие темпы роста среди валют развивающихся стран, сообщает РБК со ссылкой на обзор Минэкономразвития «Картина экономики».

ЦБ: $ 65.2166   -0.12 € 73.0817   -0.03 ММВБ: $ 65.1700   -0.06 € 72.8800   -0.18
Источник: Reuters

Отмечается, что с начала года рубль вырос на 7,3 процента, примерно с 69 рублей за доллар в конце декабря до 64−65 рублей в середине апреля. Китайский юань, мексиканское песо, южноафриканский ранд в то же время продемонстрировали более умеренное укрепление (в пределах четырех процентов), а бразильский реал продолжил движение вниз (минус 1,2 процента с начала года).

«На валютных рынках Аргентины и Турции в текущем году сохранялась повышенная волатильность, а валюты этих стран в январе-апреле потеряли к доллару США соответственно 17,4 и 12,8 процента», — отмечается в исследовании.

Валюты многих развивающихся стран рухнули в прошлом году из-за таких проблем, как торговая война США и Китая, валютный кризис в Турции, кредит Международного валютного фонда Аргентине, дефолт Венесуэлы по внешним долгам.
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В качестве причины роста российской валюты приводят исключение из санкционного списка компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски. Доля нерезидентов в объеме облигаций федерального займа благодаря этому выросла на 2,3 процентных пункта (до 26,7 процента).

Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в январе этого года. При этом санкции, направленные на Дерипаску, остались в силе. En+ вместе с UC Rusal попали под действие санкций, введенных 6 апреля прошлого года. Компании получили запрет на экспорт продукции на американский рынок (основной для российского алюминия) и ведение бизнеса с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что готовы снять ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, компании начала переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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