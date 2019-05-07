18:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция не будет защищаться от российской стали
Страна решила не вводить новые квоты и пошлины.
Турция, крупнейший экспортный рынок для российских металлургов, решила не вводить специальные защитные меры против поставок металлопродукции из РФ. Расследование, начатое турецкими властями в апреле 2018 года, показало, что поставки из РФ не нанесли ущерба турецким производителям. Собеседники «Ъ» среди российских производителей отмечают, что защитные расследования в Турции являются обычным делом. При этом компании поднимали этот вопрос во время встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным месяц назад.
Турция закрыла специальное защитное расследование по импорту, отказавшись вводить
Расследование было начато в апреле 2018 года. Под него подпадал широкий ассортимент продукции: плоский прокат (горяче- и холоднокатаный, нержавеющий и с покрытиями), сортовой прокат (уголки, прутки, проволока), железнодорожная продукция, включая рельсы, а также трубы. Если бы был доказан ущерб внутренним производителям, то Турция могла ограничить объем импорта за счет пошлин и квот.
Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработки.
Основными российскими экспортерами в Турцию являются ММК, НЛМК, «Северсталь». Также ведет поставки «Металлоинвест». В «Северстали» приветствовали решение Турции. Как сообщили «Ъ» в компании, «Северсталь» не планирует корректировать планы поставок
«Сегодня закрыли это, завтра откроют другое», — говорит один из собеседников «Ъ». Компании, как правило, рассчитывают, что любой итог защитного расследования позволит продолжать поставки в прежних объемах. Существенного влияния на деятельность российских компаний расследование не оказало.
Вопрос взаимных торговых барьеров обсуждался во время апрельского визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Ассоциация «Русская сталь», которая объединяет ведущие российские металлургические компании, предложила заключить преференциальное торговое соглашение между странами, которое поспособствует росту взаимного товарооборота, писал «Интерфакс». В ходе визита гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, выражая позицию «Русской стали», говорил, что российские производители рассчитывают получить квоту на поставку черных металлов и трубной продукции в Турцию на уровне 2017 года. В 2018 году Турция ввела временные пошлины в 25% на поставки продукции из чугуна и стали, ими облагаются поставки сверх выделенной квоты, в том числе и из России.
Евгений Зайнуллин