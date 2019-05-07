Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Земле начинается глобальный шторм?
На Украине ликвидируют легендарный автомобильный завод
Дарья Мельникова впервые показала лицо 3-летнего сына
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Началась драка: пассажир сделал признание после трагедии
Последнее СМС бортпроводника, погибшего в Superjet
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Наши на Met Gala: что бы надели звезды отечественного шоу-бизнеса
Самую красивую женщину-сантехника нашли в Великобритании
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В квартире канадца нашли 300 кошек: фото
Переселятся ли россияне в дома на колесах
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
12Первая встреча лидеров России и КНДР
22:53 (мск), источник: Inc.Russia

Центробанк потерял 437 млрд руб. и перевел деньги в Китай

Банк России потратил рекордную сумму в 2018 году — более 1 трлн руб. ЦБ также перевел существенную часть активов из США в Китай. В итоге, доля активов, которые находились в США упала с 29,9% до 9,7%.

Источник: Reuters

Доходы Центробанка в 2018 году составили 588 млрд руб., тогда как убыток — 437 млрд руб., говорится в годовом отчете ЦБ. Расходы Банк России впервые превысили 1 трлн. Сообщается, что убыток обоснован тремя факторами: проценты по облигациям, в которые вложились банки, поддержка санируемых банков и передача государству дивидендов от Сбербанка, мажоритарным акционером которого является ЦБ.

Читайте также
Почему Россия не откажется от бумаг США

Также ЦБ в 2018 году перевел часть активов из США в Китай и увеличил долю в юанях и евро. Теперь в Америке осталось только 9,7% активов вместо 29,9%. В Китае их доля выросла с 2,6% до 14,1%, в Японии с 1,5% до 7,5%, в Финляндии с 0.9% до 1,8%. В Великобритании и Канаде активы снизились с 7,2% до 6,6% и с 2,8% до 2,3%.

При этом ЦБ вдвое снизил долю своих активов в долларах — с 45,8% до 22,7% и увеличил в юанях с 2,8% до 14,2%, в евро — с 21,7% до 31,7%, в золоте — с 17,2% до 18,1%.

Вложения России в американские облигации сократилось с $96 млрд до $15 млрд после того, как США ввели санкции против российских миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Андрея Костина, Алексея Миллера и другие.

Читайте также: «Можно и в тугриках». Что говорят политики и банкиры о расчетах в нацвалютах

Твиттом по рынку: Трамп снова попытался надавить на Китай
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Падение курса рубля
 Центробанк потерял 437 млрд руб. и перевел деньги в Китай
Владелец Papa John`s собирается продать свою долю в сети пиццерий
В Шереметьево представили хронологию ЧП с SSJ 100
Второй пилот SSJ 100 вернулся в горящий самолет
Ответ чиновницы ХМАО в соцсетях вызвал скандал
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
«Ливерпуль» принимает «Барселону» в полуфинале ЛЧ (трансляция)
Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году
Спорт
Приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву: каким он будет? Эксперты отвечают, на какой срок могут отправиться в колонию футболисты «Зенита» и «Краснодара»
Hi-Tech
Аномалия в Атлантическом океане. Что это? Кому как, а ученые в восторге.
Авто
Новый Porsche для миллионеров: он стоит 21 000 000 рублей (фото) Porsche объявила о начале серийного производства спорткара 911 Speedster. Цена в России составит от 21 681 000 рублей
Кино
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения» Певец провел первую репетицию в Израиле
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Met Gala 2019 625
Свекровь подарила лопаточку для тефлона вместо кухонного гарнитура 278
муж не хочет развод...похоже и я тоже, но как быть после всего что с нами случилось?? 211
Капризы 200
Леди
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки Звезду сравнили с Кармен и ведьмой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь