Центробанк потерял 437 млрд руб. и перевел деньги в Китай

Доходы Центробанка в 2018 году составили 588 млрд руб., тогда как убыток — 437 млрд руб., говорится в годовом отчете ЦБ. Расходы Банк России впервые превысили 1 трлн. Сообщается, что убыток обоснован тремя факторами: проценты по облигациям, в которые вложились банки, поддержка санируемых банков и передача государству дивидендов от Сбербанка, мажоритарным акционером которого является ЦБ.
Также ЦБ в 2018 году перевел часть активов из США в Китай и увеличил долю в юанях и евро. Теперь в Америке осталось только 9,7% активов вместо 29,9%. В Китае их доля выросла с 2,6% до 14,1%, в Японии с 1,5% до 7,5%, в Финляндии с 0.9% до 1,8%. В Великобритании и Канаде активы снизились с 7,2% до 6,6% и с 2,8% до 2,3%.
При этом ЦБ вдвое снизил долю своих активов в долларах — с 45,8% до 22,7% и увеличил в юанях с 2,8% до 14,2%, в евро — с 21,7% до 31,7%, в золоте — с 17,2% до 18,1%.
Вложения России в американские облигации сократилось с $96 млрд до $15 млрд после того, как США ввели санкции против российских миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Андрея Костина, Алексея Миллера и другие.