23:02 (мск), источник: РИА Новости
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Молочный рынок в России характеризуется значительной долей фальсификата, сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что в стране ежегодно производят около 5,5 миллиона тонн переработанного питьевого молока, примерно три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого. В Россельхознадзоре подчеркнули, что молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж.
«По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции — 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — добавили в ведомстве.
Россельхознадзор указывает, что включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, является эффективным способом решения проблемы фальсификации на российском рынке.
Производители в России с июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в рамках системы «Меркурий».
Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая подлежит сертификации, однако в итоге их из списка исключили.
В конце апреля опубликовали приказ Минсельхоза о расширении этого перечня. С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформлять с 1 ноября.