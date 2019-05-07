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23:02 (мск), источник: РИА Новости

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Молочный рынок в России характеризуется значительной долей фальсификата, сообщили в Россельхознадзоре.

Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что в стране ежегодно производят около 5,5 миллиона тонн переработанного питьевого молока, примерно три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого. В Россельхознадзоре подчеркнули, что молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж.

«По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции — 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор указывает, что включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, является эффективным способом решения проблемы фальсификации на российском рынке.

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Система «Меркурий»

Производители в России с июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в рамках системы «Меркурий».

Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая подлежит сертификации, однако в итоге их из списка исключили.

В конце апреля опубликовали приказ Минсельхоза о расширении этого перечня. С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформлять с 1 ноября.

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