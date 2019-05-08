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02:16 (мск), источник: Известия

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

В прошлом году из-за их деятельности лишились почти 2,5 млрд рублей.

Источник: Известия

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.

Из данных ЦБ следует, что в прошлом году россияне потеряли из-за финансовых пирамид 2,42 млрд рублей. В 2017-м этот показатель был значительно ниже — 0,8 млрд рублей. При этом в 2016-м потери составили 1,7 млрд рублей. Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.

В 2016-м их было выявлено 180, в 2017 году — 137, а в прошлом — 168.

«С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям. В частности, наблюдается снижение количества “классических” финансовых пирамид при росте количества финансовых пирамид, созданных в форме публичных интернет-проектов, которые часто имеют сайт в сети интернет, зарегистрированный за пределами Российской Федерации, что ограничивает возможность влияния на их деятельность», — говорится в материалах Центробанка.

Об этом ранее рассказывал в интервью «Известиям» директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он сообщил, что за I квартал этого года ЦБ установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды.

По его словам, одна из особенностей последнего времени — возвращение практики офисной работы с клиентом.

— Если пару лет назад интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами, — рассказал Валерий Лях. — Поэтому они пытаются открывать офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами.

Тем не менее некоторые недобросовестные компании продолжают рекламировать свою деятельность, что в итоге способствует их выявлению.

«В сети интернет Банк России ведет работы по обеспечению возможности использования для этого информации, полученной при помощи методов работы с Big Data, в рамках которых осуществляются корректировка и дополнение соответствующей системы новыми критериями и алгоритмами отбора», — сказано в отчете Центробанка.

Очевидно, что значительная часть ущерба от пирамид в прошлом году пришлась на клиентов «Кэшбери».

По экспертным оценкам, деятельность этой компании лишила россиян минимум 1 млрд рублей. В I квартале, как сообщил «Известиям» Валерий Лях, таких крупных пирамид выявлено не было. Да и о новом проекте, который пообещал создать основатель «Кэшбери» Артур Варданян, речи идти не может.

— Все заявления о том, что он в процессе организации новой компании, — это расчет на сохранение веры в собственную добропорядочность у людей, которые вложились в «Кэшбери», чтобы они не заявляли в правоохранительные органы, — отметил в разговоре с «Известиями» Валерий Лях.

В прошлом году существенно выросло и количество нелегальных кредиторов — с 1344 в 2017-м до 2293 в 2018 году, а также форекс-дилеров — со 129 до 223 соответственно. ​

Мошенники среди нас: финансовые пирамиды переживают второе рождение
Во время загрузки произошла ошибка.
24 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Разоблачение «Кэшбери»
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