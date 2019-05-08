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03:26 (мск), источник: Известия

Доставка из онлайн-магазинов может снизиться на 5−10% в России

Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5−10%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Источник: Известия

Сэкономить удастся, если будет окончательно принят одобренный в первом чтении законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека. По документу компании и ИП, которые занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно.

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Новая мера, предложенная парламентариями, может стать серьезным шагом навстречу всему интернет-ритейлу, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы.

Крупные интернет-ритейлеры подтвердили «Известиям», что инициатива позволит сократить количество кассовых аппаратов и снизить издержки, что должно улучшить условия доставки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Отходя от кассы: замена чеков QR-кодами снизит стоимость доставки онлайн-заказов

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