10:20 (мск), источник: Lenta.Ru
В России подорожал шашлык
Шашлычный набор за год вырос в цене на 16 процентов.
Чтобы приготовить шашлык в эти майские праздники, россияне должны потратить минимум 970 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Анализ трат россиян в период с 1 по 5 мая этого года в розничных магазинах и заведениях общепита показал, что средний чек при покупке порции шашлыка достиг 320 рублей, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. При этом число покупок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6 процентов.
Мангалы подорожали на 19 процентов, теперь средняя цена равна 420 рублей. Шампуры стали дороже на 9 процентов — до 145 рублей, средства для розжига — на 35 процентов, до 85 рублей.
Больше всего тратят на шашлыки и сопутствующие аксессуары в Москве и Московской области, Татарстане, Свердловской и Челябинской областях. Наибольшей популярностью пользовались шашлыки из свинины.
Ранее глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что ведомство разрешает россиянам жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Также он уточнил, что