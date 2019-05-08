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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Банк России планирует начать тестирования QR-платежей в магазинах в рамках Системы быстрых платежей для фокус-групп 30 августа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Будут использоваться два типа кода. Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.

В динамический QR-код включена информация о счете магазина и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код. Статические коды будут отпечатаны на бумаге, динамические — на кассовом дисплее.

Пилотный проект для QR-платежей с использованием обеих моделей оплаты запланирована на третий квартал 2019 года. Обе модели платежей не требуют специального оборудования, но надо будет установить на кассе дополнительное программное обеспечение. По экспертным оценкам, все торговые точки можно перевести на новую модель при минимальных вложениях.

По мнению главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-платежи удобнее для покупателей оплаты картами, поскольку не нужно носить с собой пластик и вообще заводить карту и платить за ее обслуживание.

Ранее сообщалось, что Банк России работает над идеей использования системы быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона. Таким образом россияне смогут сами выбирать тот банк, на счет которого они будут получать зарплату.

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