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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не видит ошибок «Траснефти» в ситуации с загрязнением нефти

Кремль исходит из того, что в докладе министра энергетики Александра Новака не говорилось о каких-либо неверных действиях со стороны руководства «Траснефти» в ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«В докладе Новака не было никакой оценки неверных каких-то действий со стороны руководства “Транснефти” или компании», — сказал господин Песков.

Он добавил, что в отношении одной из частных компаний ведутся следственные действия, в ходе которых были задержаны несколько человек.

Напомним, 7 мая суд арестовал четверых подозреваемых по делу о загрязнении нефти.

«Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля. Предполагается, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. 2 мая «Белнефтехим» сообщил, что по «Дружбе» начала поступать соответствующая стандарту нефть.

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