16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не видит ошибок «Траснефти» в ситуации с загрязнением нефти
Кремль исходит из того, что в докладе министра энергетики Александра Новака не говорилось о
«В докладе Новака не было никакой оценки неверных
Он добавил, что в отношении одной из частных компаний ведутся следственные действия, в ходе которых были задержаны несколько человек.
Напомним, 7 мая суд арестовал четверых подозреваемых по делу о загрязнении нефти.
«Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля. Предполагается, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. 2 мая «Белнефтехим» сообщил, что по «Дружбе» начала поступать соответствующая стандарту нефть.